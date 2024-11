Wiesbaden (dpa). – Hessens digitaler Bauantrag ist jetzt im Rheingau-Taunus-Kreis verfügbar. "Als erster Flächenkreis in Hessen geht der Rheingau-Taunus-Kreis mit den Antragsverfahren für genehmigungsfreigestellte Vorhaben im Bauportal Hessen in den Echtbetrieb", sagte Hessens Bauminister Kaweh Mansoori (SPD) laut Mitteilung bei der Vorstellung in Bad Schwalbach vor Kurzem.