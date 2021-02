Hønefoss/Norwegen (ABZ). – Der Gewinner der Tekla Global BIM Awards 2020 ist die norwegische Randselva-Brücke – die längste Brücke der Welt, die ausschließlich mit Bridge Information Modeling (BrIM) und ohne traditionelle Papierzeichnungen entworfen, geplant und gebaut wurde. Die 643 m lange Randselva-Brücke in Norwegen soll ein solches Symbol werden und ebnet den Weg zu einer effizienteren und kostengünstigeren Zukunft für die gesamte Bauindustrie.

Eine Brücke verbindet Landstriche, Orte und Menschen auf effiziente Weise miteinander. Sie ist Symbol für menschlichen Fortschritt und steht oftmals durch ihr ikonisches Design für Ingenieurskunst und -methoden einer bestimmten Epoche oder Schule.

Die Randselva-Brücke soll in diesem Jahr fertiggestellt werden und überquert den gleichnamigen Fluss in der Nähe der Stadt Hønefoss, etwa 60 km nordwestlich der norwegischen Hauptstadt Oslo. Als Industriezentrum mit mehreren wichtigen Produktionsstätten liegt Hønefoss in der Nähe der europäischen Fernstraße E16. Sie ist eine wichtige Ost-West-Straße, die ihren Ursprung in der schwedischen Stadt Gävle hat, durch Norwegen verläuft und über Fährverbindungen nach Schottland und Nordirland weiterführt.

Der Bau der Randselva-Brücke ist Teil eines größeren Projekts der norwegischen Straßenverwaltung, um einen Abschnitt der E16 zu verbessern.

Es ist nur passend, dass diese Brücke als Teil einer Fernstraße, die mehrere europäische Länder verbindet, von einem gesamteuropäischen Team gebaut wird. Der Bauauftrag wurde von der norwegischen Baufirma PNC vergeben. Die Brücke wurde vom portugiesischen Bauingenieurbüro Armando Rito Engenharia entworfen und von BIM-Experten in Dänemark, Finnland, Norwegen und Polen für das schwedische Ingenieurbüro Sweco modelliert.

Das Team von Sweco verwendete für die Modellierung Tekla Structures und Tekla Model Sharing, eine Cloud-Lösung mit der unterschiedliche Teams zeitgleich an ein und demselben BIM-Modell arbeiten können.

Zwei einzelne Fahrspuren führen am höchsten Punkt in etwa 55 m Höhe über Fluss und Wald. Die Brücke wurde als Beton-Kastenträger und mithilfe der Freibaumethode entworfen. Sie ruht auf sechs Pfeilern mit einer Höhe von fünf bis 42 m. Etwa 200 000 Bewehrungsstäbe sind in Beton eingefasst, der in 200 separaten Betonierabschnitten gegossen wird.

Eine der Herausforderungen liegt im Entwurf der schlanken Brücken-Geometrie. Diese bewältigt das Team mit parametrischen algorithmischen Entwurfsmethoden. Durch die dichte Bewehrung und mehr als 200 vorgespannten Verankerungen gestaltete sich die Planung bestimmter Abschnitte als sehr schwierig. Jedes Objekt im Randselva-BIM-Modell trägt etwa 50 Informationsattribute. Diese immense Datenmenge kann am besten in 3D verarbeitet werden.