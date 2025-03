Ein Starrrahmen-Muldenkipper von Komatsu steht zwischen weiteren gelben Fahrzeugen auf dem Freigelände der Messe München während der bauma 2025. Die "Mining Challenge" ist eines der Leitthemen der bauma 2025. Foto: Messe München

bis 13. April auf dem Münchner Messegelände statt. Dort zeigt sich, mit welchen neuartigen Lösungen der Bergbau in Zukunft noch effizienter, sicherer und nachhaltiger werden soll..

Im Sinne des Klimaschutzes, aber auch zur betrieblich vorteilhaften Abgasreduktion untertage setzen sich viele Bergbauunternehmen ehrgeizige Ziele zur Emissionsreduzierung. Ein schon seit Längerem verfolgter Ansatz zur Dekarbonisierung ist die Umstellung auf alternative Antriebe. Auf der bauma 2025 soll sich dieser Trend ideenreich fortsetzen. Beispielsweise präsentiert der Hersteller Aramine mit dem L440B laut Veranstalter den bislang einzigen batteriebetriebenen Lader, der keine feste Infrastruktur zum Aufladen im Bergwerk benötigt. Stattdessen verfüge er über ein integriertes Ladegerät, mit dem er überall aufgeladen werden können soll, wo ein Stromanschluss zur Verfügung steht. Das soll kostspielige und komplexe Installationen reduzieren. Da die Batterieeinheit der Maschine unkompliziert an- und abgekoppelt werden könne, sei durch den wechselnden Einsatz von zwei Batterien ein unterbrechungsfreies Arbeiten problemlos möglich.

Um den in den Maschinen eingesetzten Strom lokal emissionsfrei direkt auf dem Bergwerksareal zu erzeugen, bietet Aramine darüber hinaus zusammen mit seinem Partnerunternehmen Tysilio per Container transportable, schnell zu errichtende Solarkraftwerke an – ein Konzept, das gerade für abgelegene Standorte vorteilhaft sein soll.

Einen wahren Titanen unter den elektrifizierten Bergbaumaschinen bringt das Unternehmen Komatsu in die bayerische Landeshauptstadt: Der per Stromkabel versorgte Großhydraulikbagger PC7000-11E ist mit einem in seiner Klasse führenden, 44 Kubikmeter fassenden Tieflöffel ausgestattet. So vereine er hohe Grabkraft mit einer niedrigen CO2-Bilanz. Das automatische Aufwickeln des Kabels soll das Manövrieren im Tagebau sicher und einfach machen.

Ein weiterer Bergbau-Gigant, der die Dekarbonisierung zudem noch mit dem speziell im Mining hochrelevanten Thema "Autonomes Fahren" kombiniert, ist der Muldenkipper T 264. Die von Liebherr in Zusammenarbeit mit dem australischen Bergbaukonzern Fortescue entwickelte Maschine ist mit einer 3,2-Megawatt-Batterie ausgestattet und hat eine Nutzlast von 240 Tonnen. Auch der S1 Vision, ebenfalls von Liebherr, transportiert Material autonom und batterieelektrisch – aber dann doch ganz anders. Das neuartige Fahrzeug ist ein Einachser, hat also nur zwei Reifen. Damit soll es problemlos auf der Stelle wenden und in alle Richtungen fahren können, was ihn ideal für Einsätze auf engem Raum mache. Es ist skalierbar und kann eine Nutzlast von 220 Kilogramm bis zu 131 Tonnen tragen. Der S1 Vision ist für den bauma-Innovationspreis in der Kategorie Maschinentechnik nominiert.

Eine wesentliche Rolle bei der Optimierung von bergbaulichen Prozessen spiele die digitale Transformation. Zu den auf der diesjährigen bauma in diesem Themenkreis zu sehenden Innovationen gehört der Underground Manager 2.0. Die von Epiroc bereitgestellte digitale Lösung für Tunnelbauprojekte verbinde die Maschinendaten verschiedener Einheiten nahtlos miteinander. Die Plattform soll die Verwaltung von Bohr-, Injektions- und Ankersetzungsarbeiten unterstützt und fungiere als zentralisiertes System für eine rationalisierte Projektdurchführung. Der Underground Manager 2.0 soll eine präzise Planung, eine Leistungsbewertung in Echtzeit und eine umfassende Betriebsberichterstattung ermöglichen. Der Universa 55 von Paus ist die nächste, intelligente Generation einer kompakten Trägermaschine für unterschiedliche Aufgaben im Bergbau. Mit deren On-board-Diagnose soll der Fahrer wichtige Betriebsdaten in Echtzeit überwachen können, einschließlich der Sensoren der Steuerelemente.

Das System unterstütze auch die Diagnose aktiver Fehler und ermöglicht so ein rechtzeitiges Eingreifen zur Minimierung von Ausfallzeiten. Darüber hinaus ist das Fahrzeug standardmäßig mit einer Schnittstelle zur Anbindung an eine Cloud-Lösung von Paus vorgerüstet, die Funktionen wie Echtzeitüberwachung, Geofencing, statistische Analysen sowie Ferndiagnose und -wartung biete.