Online-Sein oder Nichtsein – gilt das auch für professionelle Trainings?

Zetel . - Vom Bleistift zu CAD? Von der Schreibmaschine zum Computer? Bei Technologiesprüngen kommen immer wieder ähnliche Gedanken. Ist das wirklich notwendig? Rechnet sich das auch? Wie soll ich damit umgehen? Online-Training, Web-Training, E-Learning - viele halten es für notwendig, andere sind sich da nicht so sicher. Nach zwanzig Jahren Erfahrungen im Baumaschinenbereich mit Präsenztrainings und sieben Jahren mit „Web-basierten Trainings“ (WBTs) ist es Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Welche Wirkung haben die WBTs? Können sie einen positiven Beitrag zur Wissensvermittlung, vielleicht sogar zur Unternehmensentwicklung leisten? Die Wissensgesellschaft fordert uns alle. Building Information Modeling und intelligente Maschinensteuerung sind dafür nur Beispiele. Unternehmen befinden sich im digitalen Transformationsprozess und damit auch die Mitarbeiter. Sie müssen immer mehr und immer schneller lernen. Aber wie soll das gehen? Präsenztrainings werden aus gutem Grund nicht verschwinden. Allerdings können nur WBTs die gestiegenen Anforderungen an ein effizientes und wirksames Wissensmanagement auf Dauer erfüllen.



Das Drei-Stufen-Modell für ein wirksames Wissensmanagement



Damit WBTs ihre Wirkung voll entfalten können, müssen sie für das Selbstlernen gestaltet werden. Das ist anders als in den Präsenztrainings. Kurztexte und einfache Zeichnungen wie in Präsentationsfolien reichen jetzt nicht mehr aus. Online Nutzer möchten den Stoff schnell und intuitiv erfassen können. Dies erfordert eine sehr klare Struktur, ein gutes Angebot von grundlegenden Informationen und multi-medial aufbereitete Inhalte. So ergibt sich, über der schon ohnehin anspruchsvollen Trainingsaufgabe hinaus, eine noch umfangreichere Recherche, Analyse und Aufarbeitung der Materie. Das bedeutet zuerst einmal gestiegene Investitionen in die interne oder externe Trainingsentwicklung. Damit sich ein möglichst hoher Return on Investment ergibt, muss das WBT optimal verwertet werden. Hier formte sich aus der Praxis heraus ein wirksames Drei-Stufen-Modell.



Die erste Stufe ist so simpel wie effektiv. Zuerst das WBT erstellen und dann das Präsenztraining geben! Das hat zwei große Vorteile. Bei der Erstellung von WBTs muss das Thema sehr detailliert ausgearbeitet werden. Hat man diesen Aufwand einmal betrieben, fällt das Präsentieren vor Publikum umso leichter. Es ist auch nicht mehr nötig, Präsentationsfolien zu erstellen. Man nutzt einfach das WBT über den Browser, online oder offline.



Die zweite Stufe ist der Zukauf von hochwertig entwickelten Trainingsmodulen zur Vermittlung von besonderen Kompetenzen. Diese können für das Unternehmen angepasst und unternehmensintern ausgebaut werden. Der Vorteil ist die sehr schnelle Erweiterung des Unternehmenswissens auf der Lernplattform. Im Idealfall werden die Trainingsmodule am Anfang noch von einem erfahrenen Trainer präsentiert.



Die dritte Stufe ist die Mehrfachnutzung des Materials. So kommt das WBT und damit der Return on Investment so richtig in Fahrt. Einmal erstellt können die Kurse allen Mitarbeitern immer wieder, ohne Mehrkosten, angeboten werden. Noch mehr beschleunigt wird der Effekt aber erst durch eine vom Top-Management geförderte Mitarbeiterbeteiligung. Diese können Kurse mit selbst produzierten Modulen gezielt erweitern. Das kann sehr motivierend sein und konserviert so ganz nebenbei auch noch das Fachwissen, das dem Unternehmen somit erhalten bleibt.



Im Produktmanagement ist das WBT schon jetzt unverzichtbar. Die Module werden eingesetzt für wiederholte Produktschulungen, Anwendungsschulungen, Sicherheitstrainings, in der Erläuterung von Betriebsabläufen und selbst in der Produktentwicklung zur (globalen) Koordinierung von Expertenteams. WBTs werden in der Vertriebsschulung, zur Positionierung und im strategischen Marketing eingesetzt. Manche Kunden und die meisten Großhändler bekommen auch freie Trainingsmodule. Diese können die Expertisen des Unternehmens untermauern und die Kundenkontakte vertiefen.



Sind die Informationen erst einmal digitalisiert, können sie massenweise für viele Anwendungen genutzt werden. So ergeben sich die typischen Skaleneffekte der Digitalisierung. WBTs rechnen sich also durchaus. Sie reduzieren mittelfristig die Trainingsgesamtkosten, erhöhen die Wirksamkeit und sorgen für ein nachhaltiges Wissensmanagement. Vielleicht bedeuten WBTs weniger einen Technologiesprung, als einen Kulturwechsel. Richtig eingesetzt können sie die Unternehmenstransformation wirksam unterstützen. Stellt sich nur die Frage, wer schneller ist und am meisten daraus machen kann.



Der Autor ist Inhaber der Firma Next Industrial Training in Zetel.