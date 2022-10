"Wir freuen uns sehr darüber, denn Bauer Spezialtiefbau ist eines der innovativsten Unternehmen mit weltweiten Referenzen für die Baubranche", so Sebastian Kaluza, Geschäftsführer des Münchner SaaS Contech Startup abaut GmbH. Und Florian Bauer, der im Vorstand der Bauer AG unter anderem das Ressort Digitalisierung verantwortet, bekräftigt: "Mit abaut haben wir einen Partner gefunden, der uns tatkräftig bei der Digitalisierung unserer Baustellen nach vorne bringt."

Die Bauindustrie sehe sich wachsenden Datenströmen gegenüber, die auf Baustellen in der Ausführungsphase generiert werden. In diesen Datenströmen schlummere ein enormes Potenzial, doch meist bestünden sie aus unterschiedlichen Datenformaten. Diese zu bündeln, zu kombinieren und im Anschluss zu analysieren stellt eine große Herausforderung dar, so die Verantwortlichen. So kommt es demzufolge oft zur Bildung von Datensilos, die zum Verlust von wertvollen Informationen und Erkenntnissen über den Bauprozess führen.

Die Kooperation zwischen der abaut GmbH und der Bauer Spezialtiefbau GmbH ziele darauf ab, diese Lücke zu schließen, indem sie es der abaut-Plattform ermöglicht, durch die Erhebung, Kombination und Analyse verschiedener Datenformate einen digitalen Zwilling der Bohr- und anderer Baustellenprozesse zu erstellen. "Für uns ist vor allem die Prozess- oder Zustandserkennung durch Bilderkennung interessant. Die hier generierten Prozessdaten ergänzen unser Portfolio sehr sinnvoll", so Marcus Daubner, Leiter Digitalisierung in der Bauer Spezialtiefbau GmbH.

Nach den Prinzipien von Lean Construction können mit Hilfe der digitalisierten Prozesse die Auswirkungen jeder Anomalie nun auch in Bezug auf das Gesamtbild visualisiert werden. So kann in Zukunft nicht nur die Effizienz einzelner Prozesse, sondern auch der gesamten Baustelle stetig optimiert werden, teilen die Kooperationspartner mit.

Die Bauer AG hat darüber hinaus bekannt gegeben, dass die gesamten Anteile an der fielddata.io GmbH erworben worden sind. Das bedeute, dass sämtliche digitalen Lösungen, die der Software-Anbieter für den Spezialtiefbau entwickelt, künftig exklusiv für die Kunden der Bauer Maschinen GmbH sowie für die Bauer Spezialtiefbau GmbH zur Verfügung stehen würden.