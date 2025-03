Allplan baut sein Business nicht nur symbolisch, wie auf dem Foto zu sehen, aus. Die Münchener haben jetzt den US-amerikanischen Softwarehersteller Manufacton übernommen. Foto: iStock

Manufacton ist eine renommierte Softwareplattform für den Off-Site-Bau, die sich auf die Echtzeit-Transparenz von Off-Site-Produktion und die Optimierung von Vorfertigungsprozessen durch KI und datenbasierte Entscheidungsfindung spezialisiert hat. Mit der strategischen Übernahme ist Allplan nach eigener Darstellung in der Lage, die Digitalisierung im Bauwesen zu beschleunigen und vom Wachstum in den Bereichen modulares Bauen und Design for Manufacturing (DfMA) zu profitieren.

Markttrends deuten auf eine vielversprechende Zukunft

"Wir freuen uns, das Manufacton-Team bei Allplan willkommen zu heißen", sagte Eduardo Lazzarotto, Chief Product and Strategy Officer bei Allplan. "Manufacton passt hervorragend in unser bestehendes Lösungsportfolio für die Bauindustrie und ist eine perfekte Ergänzung. Die Übernahme erweitert unsere Expertise in der Abdeckung des gesamten Produktlebenszyklus und verschafft uns einen starken Wettbewerbsvorteil in den schnell wachsenden Märkten für modulares Bauen und DfMA."

Auch Raghi Iyengar, Gründer von Manufacton und CEO von ViZZ Technologies, sieht die Übernahme positiv: "Das Team von Manufacton und ich freuen uns sehr, der Allplan-Familie beizutreten, um den raschen Wandel in der AEC-Branche hin zu Vorfertigung und Off-Site-Bau weiter zu unterstützen", erklärte er.

Die jüngsten Markttrends deuten auf eine vielversprechende Zukunft für modulares Bauen und DfMA in der AEC-Branche hin, so Allplan. Angesichts des Arbeitskräfte- und Wohnungsmangels, der die Einführung modularer Baumethoden vorantreibt, und des zunehmenden Fokus auf Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit bewege sich die Branche schnell in Richtung moderner Baumethoden und Off-Site-Fertigung. Manufacton passe perfekt zu diesem Branchentrend, da das Unternehmen eine integrierte Projektmanagement-Software für Off-Site-Bau und Vorfertigung biete. Die Lösung von Manufacton, die sowohl von General- und Spezialunternehmen als auch von Modulbauern eingesetzt werde, kombiniere das Beste aus Produktions- und Bauprojektmanagement-Software.

Nahtlose Verwaltung und Verfolgung des Bauprozesses

Sie ermögliche Bauunternehmen die nahtlose Verwaltung und Verfolgung des gesamten Bauprozesses, wenn es um Off-Site-Bau und modulare Fertigung geht. So biete die Übernahme von Manufacton nicht nur erhebliche Wachstumschancen, sondern schaffe auch technologische Synergien durch einen verbesserten Markt- und Kundenzugang. Darüber hinaus stärke sie die Position von Allplan auf dem amerikanischen Markt und biete Manufacton eine Plattform für den Ausbau der Präsenz in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Allplan ist ein globaler Anbieter von AEC-Software mit BIM-Lösungen für Architektur, Bauingenieurwesen, Detailplanung, Fertigung und Konstruktion. Getreu dem "Design to build"-Anspruch bietet die Firma Tools, die datengestützte Designentscheidungen ermöglicht, die digitale Fertigung unterstützt und Informationen während des gesamten Bauprozesses nutzbar macht. Weltweit beschäftigt das Allplan 700 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München.