München (ABZ). – Die Messe München hat kürzlich bekannt gegeben, dass die digitalBAU in den Jahresturnus wechselt. Künftig firmiert sie in München als digitalBAU conference & networking.

Die Premiere plant die Messegesellschaft für den 4. bis 6. Juli 2023. Otto Nowack, Projektleiter der digitalBAU, erläutert: "Mit dem neuen Format digitalBAU conference & networking schließen wir einerseits die Lücke in den Zwischenjahren der digitalBAU und legen andererseits beim Format in München bewusst den Schwerpunkt auf Networking und Wissenstransfer. Dabei gehen wir völlig neue Wege: Neben Vorträgen und Diskussionsrunden bieten wir ebenso Workshops, Think Tanks, Materclasses und auch ein Barcamp an. Auf diese Weise ermöglichen wir allen Teilnehmern ein interaktives Miteinander und kreative Gestaltungsräume beim Thema Digitalisierung der Baubranche."