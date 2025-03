Der neue CEO verfügt laut seinem Arbeitgeber über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bahnindustrie. Zuletzt leitete er eigenen Angaben zufolge den Geschäftsbereich Inspection Solutions bei dem Mitbewerber Goldschmidt. "Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO bei DMA in einer so spannenden Zeit der Marktkonsolidierung übernehmen zu dürfen", erklärte Damm. Durch die Zugehörigkeit zur Plasser-Gruppe habe das Unternehmen die einmalige Chance, sein Wachstum zu beschleunigen, sagte er.