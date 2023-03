Galerie Mingèr in der Schweiz: Doka-Jochträger sorgen hier für ein uneingeschränktes Lichtraumprofil für den laufenden Verkehr und sind passgenau auf den Tunnelschalwagen abgestimmt. Foto: Doka

Bauunternehmen profitieren dabei von durchgängiger Planung, zuverlässiger De-/Montage, rascher Verfügbarkeit und von einem professionellen Mietprozess versichert der Hersteller.

Auf der bauma 2022 wurde er erstmals ausgestellt: Der Ingenieurbaukasten UniKit für schwere Lasten von Doka. Das Exponat mit den gelben Joch- und blauen Längsträgern sowie den Lasttürmen war vor allem bei Besuchern aus dem Infrastrukturbereich gefragt. "Bei der Schalung haben wir uns über die Jahrzehnte einen Namen gemacht, für jedes noch so knifflige Projekt eine spitzen Lösung zu finden. Jetzt können die Bauunternehmen bei uns auch gleich das dafür passende Traggerüst planen lassen und mieten. Das hat bei einigen meiner Kunden richtige Erleichterungsseufzer ausgelöst", erläutert Teamleiter und Infrastrukturexperte Marc Bindler.

Wirtschaftliche Komplettlösungen



Ein eigenes Team für den Bereich Traggerüst mit langjähriger Erfahrung und umfangreicher Baupraxis entwickelt auf Basis modularer Standardteile wirtschaftliche Komplettlösungen für nahezu jeden Anwendungsfall. Bei Bedarf erhalten Bauunternehmen sämtliche Dienstleistungen und Produkte für Schalung und Traggerüst aus einer Hand. Das stelle sicher, dass das Zusammenspiel von Traggerüst und Schalung reibungslos funktioniert. Aufgrund der durchgängigen Planung kann Doka zudem zu jeder Zeit flexibel auf sich ändernde Gegebenheiten eingehen. Da Schalungs- und Traggerüstplanung und deren nachgelagerten Prozesse aufeinander abgestimmt und weniger Schnittstellen nötig sind, sei sowohl der Koordinationsaufwand als auch das Risiko etwa von Fehlplanungen deutlich geringer.

Ebenso greifen hier operativ all die Vorteile, die Bauunternehmen schon aus der Doka-Schalungswelt kennen: Speziell geschulte Teams von Doka übernehmen die fachgerechte Montage und Demontage des Traggerüsts. Das weltweite Vertriebsnetz sorgt für Liefersicherheit und schnelle Bereitstellungszeiten der Systeme – und der Mietpark garantiert durch standardisierte Abläufe eine einfache und reibungslose Abwicklung sowie einen unkomplizierten Rückgabeprozess, verspricht Doka.

Basis für jede Traggerüstlösung



Der UniKit-Baukasten beinhaltet mit den Lasttürmen 1000 kN und 480 kN sowie den Joch- und Längsträgern vielseitige Komponenten, die sich miteinander sowie mit allen anderen Doka-Traggerüst-Systemen kombinieren lassen. Die modularen UniKit-Joch- und -Längsträger bilden dabei die Basis für jede Traggerüstlösung. Wenn es um hohe Tragkraft und sicheres Ableiten von Lasten auf der Baustelle geht, sind die koppelbaren Träger nicht nur in der Höhe, sondern auch in der realisierbaren Spannweite echte Allrounder: Eine Vielzahl an Verlängerungen erlaubt eine optimale Anpassung an jedes Bauwerk und damit universelle Einsatzmöglichkeiten. Ein durchgängiges Lochraster im Flansch und Steg bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten und damit eine einfache Anpassung der Schalung an jegliche Bauwerksgeometrie. Durch die Verwendung von hohen Stahlgüten kommen selbst bei enormen Lasten weniger Träger zum Einsatz. Die geringe Anzahl der Baugruppen reduziert den Materialbedarf sowie die Kranzeiten und Montagedauer.

Die modularen Träger können bereits im Werk vormontiert werden und kommen so direkt einsatzfähig auf die Baustelle. Bauseitige Leistungen wie zum Beispiel Kranarbeiten werden so reduziert und Zeit und Platz gespart. Ob Brücken-, Tunnel-, Kraftwerks- oder Hochhausbauten: UniKit spielt bereits auf zahlreichen Baustellen in Europa eine tragende Rolle. Beim Bau der Galerie Mingèr in den Schweizer Alpen etwa kamen für den Tunnelschalwagen die Jochträger von Doka zum Einsatz, die Freiraum für den Verkehr schafften.

Im Zuge der besseren Verkehrsanbindung des Containerterminals Logport VI in Duisburg musste beim Bau einer Brücke eine Überträgerung zur Überwindung einer Druckleitung angebracht werden. Gelöst wurde dies durch eine Kombination von leichtem Staxo-100-Lasttürmen und den UniKit-Längsträgern. Und auch beim Bau der neuen Autobahn 16 nordöstlich von Rotterdam in den Niederlanden beweist sich der modulare Baukasten. Hier werden große Stahlbeton-Brückenelemente auf einem schweren Traggerüst aus UniKit-Längs- und Verlängerungsträgern, dem sogenannten Taktkeller, betoniert, angehoben und schließlich im Taktschiebeverfahren über den laufenden Autobahnverkehr bewegt.