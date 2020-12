Maisach (ABZ). – Doka bietet ab sofort Schalungslösungen und Gerüste. Dabei sollen nicht nur Produkte, sondern durchdachte Lösungen von der Planung, über das Engineering bis hin zu Schulungen angeboten werden.



Grundlage für die Erweiterung des Angebots ist eine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen AT-PAC. Durch die Unternehmensbeteiligung am amerikanischen Gerüste-Hersteller entstehe eine starke globale Einheit, die internationale Vertriebsstärke mit einem über Jahrzehnte angewachsenen Know-how im Bereich Gerüste verbinde, teilte das Unternehmen mit. Damit trete Doka zukünftig als Voll-Lieferant für Lösungen im Schalungs- und Gerüste-Bereich auf.



"Mit der strategischen Partnerschaft bieten wir weit mehr als nur ein Gerüst an. Wir bieten unseren Kunden – wie wir das in der Schalung seit Jahrzehnten tun – nun auch durchdachte Gerüste-Lösungen sowie Services rund ums Gerüst", so Doka-CEO Harald Ziebula. Dieser Schritt ist ein wesentlicher Meilenstein der Doka-Wachstumsstrategie, da er ein bisher unerschlossenes Markt- und Kundensegment eröffnet: die Industrie. "Das ergänzt die Schalung perfekt und gibt uns ein weiteres Standbein. Dieses Geschäftsfeld ist konstanter und bietet kontinuierliche Wachstumschancen", fügt Ziebula hinzu.



Jeff Davis, CEO von AT-PAC zur Unternehmensbeteiligung: "Mit Doka haben wir einen starken Partner in der Bauwirtschaft. Die strategische Partnerschaft bedeutet für unsere Kunden vor allem den Vorteil, dass sie alles aus einer Hand bekommen."