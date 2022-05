Doll Fahrzeugbau startet die Zusammenarbeit mit HeavyGoods. Sebastian Wagner, HeavyGoods (v. l.) und Markus Erdrich, Vertriebsleitung Schwertransport Doll Fahrzeugbau. Foto: Doll Fahrzeugbau

Auf der Plattform werden laut Doll vollumfängliche Datensätze der Auflieger des Herstellers zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Daten können schnell und intuitiv Achslasten berechnet werden. Ladungen lassen sich mit Drag-and-Drop verschieben, Achsen per Mausklick liften und Auflieger nach Bedarf teleskopieren, so der Hersteller. Sei die Ladung positioniert, könnten fachgerechte Ladungssicherungen nach DIN EN 12195-1 berechnet werden.

Vorkonfigurierte Ladungen können demnach per Mausklick aus einem wachsenden Ladungskatalog in den eigenen Bestand übernommen und hinsichtlich Abmessungen, Gewicht, Schwerpunkt und Zurrpunkten an den eigenen Anwendungsfall angepasst werden. Was auch immer transportiert wird – ob Boote, Transformatoren, Straßenbahnen, Rotorblätter, Bauwägen oder Baumaschinen wie Bagger, Raupen, Muldenkipper und Baukräne – mit wenigen Klicks sind laut Doll eigene Ladungen in HeavyGoods hinterlegt – maßstabsgerecht und mit Drauf- und Seitenansicht.

Ein besonderes Highlight der Plattform sollen Video-Simulationen aus der Vogelperspektive sein, die komplett automatisch berechnet werden. Sie sollen zeigen, wie das beladene Fahrzeug in eine Baustelle fährt oder Engstellen im öffentlichen Straßenraum passiert. Die Grundlage sind Google-Satellitenbilder, CAD-Zeichnungen und weitere Karten- sowie Luftbildformate. Nach Ausführung aller Funktionen werden auf Knopfdruck sowohl Simulationsvideos als auch professionelle Prüfberichte erstellt.

Die Ergebnisse lassen sich laut dem Hersteller schnell und einfach teilen, um sowohl Kunden und Genehmigungsbehörden zu überzeugen als auch Transportteams bei der Durchführung zu unterstützen.