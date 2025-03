Bundang/Südkorea (ABZ). – Auf der bauma 2025 zeigt Bobcat erstmals seine neuen 1- und 2-Tonnen-Minibagger. Ein weiteres Highlight am Messestand ist nach Aussage der Verantwortlichen die jüngste Weiterentwicklung des Minibaggers E88. Darüber hinaus präsentiert Bobcat außerdem Technologien in Konzepten für die Baustelle der Zukunft.

"Die neuen 1- und 2-Tonnen-Minibagger werden noch in diesem Jahr in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erhältlich sein – nach drei Jahren Entwicklungszeit mit mehr als 500 neuen Komponenten", erläutert Robert Husar (Product Line Director für Bobcat EMEA) in einem Statement. Foto: Doosan Bobcat

Hierzu zählen die vollelektrischen und vollständig autonomen Konzeptlader RogueX und RogueX2, das Konzept des elektrischen Teleskopladers TL25.60e sowie elektrische Maschinen wie die Kompaktlader der Typen T7X und S7X und elektrische Minibagger der Bezeichnungen E10e und E19e.

"Die neuen 1- und 2-Tonnen-Minibagger werden noch in diesem Jahr in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erhältlich sein – nach drei Jahren Entwicklungszeit mit mehr als 500 neuen Komponenten. Die Modelle bauen dabei auf den Erfolgen der vorherigen Maschinengeneration auf, von der bereits mehr als 34.000 Stück verkauft wurden", erklärt Robert Husar, Product Line Director für Bobcat EMEA.

"Ein Team von mehr als 50 Ingenieuren und Konstrukteuren hat an den neuen Modellen gearbeitet. Bei mehr als 80 Kundenbesuchen wurden die Prototypen im Rahmen von Testfahrten mit Bedienern auf Herz und Nieren geprüft. Insgesamt wurden mehr als 20.000 Stunden an Test- und Validierungsarbeiten geleistet", erläutert Husar. Die neue Generation der 1- und 2-Tonnen-Minibagger umfasst die Modelle E16, E17z, E19 und E20z. Die Baureihe bietet ein neues Leistungs- und Ausstattungsniveau, ein neues Design und ist auf die speziellen Bedürfnisse der EMEA-Kunden zugeschnitten, versichert Bobcat. Darüber hinaus verfüge die neue Generation über viele neue, fortschrittliche Funktionen, die bisher nur bei größeren Baggern verfügbar waren.

Das Herzstück der Mini-Neuzugänge ist dem Hersteller zufolge ein hochmoderner Antriebsstrang mit einem robusten, verbesserten Motor, der nahtlos in eine neue, leistungsstarke Load-Sensing-Pumpe mit einem Closed-Center-Hydrauliksystem und Durchflussverteilung integriert ist. Diese ausgeklügelte Kombination, die normalerweise nur bei größeren Baggern zum Einsatz kommt, sorge für ein unvergleichliches Ansprechverhalten und höchste Effizienz. "Das brandneue Hydrauliksystem ermöglicht es dem Fahrer, mehrere Funktionen gleichzeitig zu bedienen.

Die E-Minibagger bietet Bobcat weltweit an, sodass Kunden auf Baustellen mit hohen Anforderungen an die Umweltverträglichkeit Höchstleistungen erbringen können. Foto: Doosan Bobcat

Selbst beim Einsatz von Anbaugeräten, die eine hohe Hydraulikleistung erfordern, wie einem Schlegelmäher, kann der Fahrer jetzt problemlos mehrere Funktionen gleichzeitig ausführen. Dazu gehören Fahren, Schwenken und Heben mit reibungsloser Präzision", erklärt Husar und fährt fort: "Ergänzend zu den Innovationen am unteren Ende unserer Minibagger-Palette stellen wir auch eine neue, verbesserte Version unseres Spitzenmodells, des 9-Tonnen-Minibaggers E88, vor. Sie bietet einen höheren Fahrerkomfort, eine verbesserte Ausstattung, zusätzliche Standardmerkmale und die Verfügbarkeit mehrerer vordefinierter Konfigurationen." Der erhöhte Fahrerkomfort beruht auf dem Einbau der Fritzmeier-Kabine, die auch beim 6-Tonnen-Minibagger E60 von Bobcat zum Einsatz kommt.

Diese Kabine bietet ein verbessertes Öffnen und Schließen der Fenster und der Windschutzscheibe, einen reduzierten Geräusch- und Vibrationspegel sowie zusätzliche Serien- und Sonderaus-stattungen. Dazu gehören ein Tankrücklauf und ein Intervallwischer – serienmäßig bei allen Konfigurationen; eine Rückfahrkamera – optional bei Maschinen mit 7-Zoll-Display; und ein neues FM/AM/DAB+ Radio und Telefonvorbereitung – serienmäßig bei einigen Konfigurationen. Mit diesen Innovationen gestaltet Bobcat laut eigenen Angaben "die Baustelle von morgen". Kürzlich stellte das Unternehmen das Modell TL25.60e vor. Dabei handelt es sich um einen elektrisch betriebenen Teleskoplader, der laut Bobcat die Kraft und Leistung seines Dieselpendants übertrifft, dabei aber keine Emissionen ausstößt und somit eine nachhaltigere Alternative zu bestehenden Maschinen darstellt.

Die E-Minibagger bietet Bobcat weltweit an, sodass Kunden auf Baustellen mit hohen Anforderungen an die Umweltverträglichkeit oder in Innenbereichen Höchstleistungen erbringen können. In Nordamerika ist der vollelektrische Bobcat-Kompakt-Raupenlader T7X erhältlich, der auf Effizienz und Vielseitigkeit ausgelegt ist, sowie ein Nullwendekreis-Rasenmäher, der die Arbeit im Landschaftsbau und in der Grünflächenpflege erleichtert.

Am Bobcat-Messestand können Besucherinnen und Besucher den autonomen Kompaktlader RogueX2 sowie den S7X, den weltweit ersten vollelektrischen Kompaktraupenlader, anschauen. Sowohl der RogueX2 als auch der S7X befinden sich noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Interessierte finden Bobcat auf dem bauma-Freigelände unter der Standbezeichnung FN 816.