Der neue Kompaktbagger DX85R-7 mit geringem Heckschwenkradius (RTS) von Doosan ist laut dem Hersteller mit Hinblick auf maximale Leistung, optimale Stabilität, verstärkte Vielseitigkeit, verbesserten Bedienkomfort, hohe Steuerbarkeit und Langlebigkeit sowie zur Erleichterung von Wartung und Service entwickelt worden. Foto: Hilderson/Doosan

Der neue Bagger DX85R-7 mit geringem Heckschwenkradius (RTS) wurde im Hinblick auf maximale Leistung, optimale Stabilität, verstärkte Vielseitigkeit, verbesserten Bedienkomfort, hohe Steuerbarkeit und Langlebigkeit sowie zur Erleichterung von Wartung und Service entwickelt.

Der DX85R-7 nutzt zur Erhöhung der Langlebigkeit und Robustheit eine neue verbesserte Oberwagenkonstruktion und ein anderes Layout des Auslegerschwenkzylinders, das einen größeren Auslegerdrehwinkel von 60° erlaubt. Die Kombination des RTS-Designs mit einem vergrößerten Auslegerdrehwinkel macht den DX85R-7 perfekt für Arbeiten auf engstem Raum in Projekten des Bauwesens, der Landschaftsgestaltung, bei Versorgungs- und Vermietungsunternehmen, in der Land-, Recycling- und Abfallwirtschaft sowie in vielen anderen Bereichen. Die Löffelgrabkraft des DX85R-7 beträgt 6,7 t. Hinzu kommen eine Zugkraft von 6,6 t und Fahrgeschwindigkeiten von 2,9 km/h in der niedrigen Fahrstufe beziehungsweise 4,8 km/h in der hohen Fahrstufe. Neben der Verwendung desselben neuen Designs, wie weltweit bei allen neuen Zwei- bis Zehn-Tonnen-Kompaktbaggern von Doosan, wird der DX85R-7 von einem Stufe-V-konformen Doosan D24-Dieselmotor angetrieben, der 48,5 kW (65 PS) bei 2100 U/min leistet. Dadurch erzielt der DX85R-7 Herstellerangaben zufolge eine hohe Kraftstoffeffizienz, die zu den besten seiner Klasse gehört.

Außerdem erzeugt er bei niedrigen Drehzahlen zusammen mit der Ausgangsleistung ein hohes Drehmoment und ist damit mehr als 9 % stärker als sein Vorgängermodell DX85-3. Seine Kombination aus Dieseloxidationskatalysator (DOC) und Dieselpartikelfilter (DPF) zur Abgasnachbehandlung gewährleistet eine sichere Einhaltung der Stufe-V-Bestimmungen, verspricht Doosan. Das DPF bietet im Vergleich zum DX85R-3 ein 25 % längeres Aschereinigungsintervall von 5000 Stunden.



Zur Erhöhung der Langlebigkeit und Robustheit nutzt der DX85R-7 eine verbesserte Oberwagenkonstruktion und ein anderes Layout des Auslegerschwenkzylinders, das einen größeren Auslegerwinkel von 60° erlaubt. Foto: Hilderson/Doosan

Mit einer Höhe bis zum Kabinendach von über 2,6 m und einer Breite von 2,25 m ist die neue Kabine des DX85R-7 besonders geräumig und komfortabel. Dadurch bietet sie höchsten Bedienkomfort und perfekte Kontrolle. Die Kabine verfügt über eine voll verglaste Zugangstür, die dem Fahrer aus dem Inneren der Kabine eine optimale Sicht auf diese Maschinenseite bietet. Die vier in Standardhöhe an der Kabine angebrachten LED-Arbeitsscheinwerfer mit hoher Leuchtkraft sorgen für weitere Sichtverbesserungen. Die Sicherheit des Bedieners in der Kabine, die eine Schutzvorrichtung gegen herabfallende Gegenstände (Fops) umfasst, wurde noch weiter optimiert, indem standardmäßig eine Rückfahrkamera und optional ein Rundumsicht-Überwachungssystem (AVM) mit verschiedenen auswählbaren Anzeigearten (Vogelperspektive, rückwärtige Sicht, Vogelperspektive und rechte Seite, rückwärtige Sicht und Eckansicht sowie 3D-Sicht) angeboten werden.

Das optimierte HLK-System bietet laut Herstellerangaben mehr Düsen zur direkten Erwärmung oder Abkühlung der Luft, einschließlich an der vorderen und hinteren Säule, was insgesamt zur Verbesserung der Systemleistung beiträgt. Weiterhin wurden größere Düsen verwendet, um einen direkten und ausreichenden Luftstrom für den Fahrer sicherzustellen, deren Öffnungsgrad sich zudem manuell einstellen lässt.

Das HLK-System und das DAB-Audiosystem können über den Acht-Zoll-Touchscreen bedient werden. Das Bild von der optionalen Heckkamera kann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Außerdem zeigt das Überwachungssystem die Flussrateneinstellung an, die sich dank des neu angewendeten EPPR-Ventils (EPPR – Electro-hydraulic Proportional Pressure Reducing) für die Zweiwege- und Rotationsfunktion mit dem Joystick-Rändelrad in zehn Stufen steuern lässt.

Im DX85R-7 wird ein Hauptsteuerventil (MCV) einer neuen Serie eingesetzt, das durch eine Reduzierung des inneren Druckverlusts im Vergleich zum DX85R-3 eine erhöhte Leistung aufweist. Das neue MCV reduziert Energie- und Druckverluste um mehr als 40 % und senkt dadurch deutlich die Betriebskosten, verspricht Doosan. Die zentrale Anordnung des MCV verbessere außerdem dessen Wartungsfähigkeit und trage zur Optimierung der Sicht aus der Kabine während der Arbeiten bei. Durch die Neuanordnung des Auslegerfußpunkts, der 100 mm weiter nach vorne und 50 mm weiter nach oben verlegt wurde, wird ein verbesserter Arbeitsbereich erzielt. Darüber hinaus bietet der DX85R-7 aufgrund einer Reihe an Konstruktionsänderungen, unter anderem durch eine um 127 mm vergrößerte Laufwerkslänge (insgesamt 2952 mm), einen überarbeiteten Unterwagen mit geringerem Bodennäherungswinkel, einen erweiterten Heckschwenkradius sowie Doppelflansch- und Doppelprofilrollen sowohl für Gummiraupen- als auch für Stahlraupen-Bodenplatten.