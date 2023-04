Zur Conexpo-Messe, die Mitte März in Las Vegas stattfand, wurden autonome Baumaschinen von Develon mit neuem Logo und Design präsentiert. Statt in der bisherigen Grundfarbe der Doosan-Maschinen kommen die neuen Develon-Fahrzeuge in grau-schwarzer Grundfarbe auf den Markt. Foto: Kai-Werner Fajga

ABZ: Herr Bendaoud, wofür steht die neue Marke Develon?

Bendaoud: Der Name Develon bedeutet, sich weiter zu entwickeln. Das Wort ist eine Kombination aus den Wörtern "Develop" und "Onwards", meint also eine Entwicklung nach vorn. Wir haben diese neue Marke kreiert um zu zeigen, dass Develon für eine ständige Weiterentwickelung steht – auch in Zukunft.

ABZ: Warum wurde der Name Doosan Infracore nicht beibehalten?

Bendaoud: Doosan Infracore war bis zum Verkauf der Sparte im Besitz der Doosan-Gruppe. Die Hyundai Group beziehungsweise die Hyundai Corporation als neuer Eigner hat Doosan Infracore mit allen Baumaschinenaktivitäten und der Motorenentwicklung übernommen. Da aber die Doosan-Gruppe weiterhin am Markt aktiv ist und seine Marke weiter nutzen wollte, wurde vereinbart, dass wir über einen bestimmten Zeitraum die Marke Doosan Infracore weiter verwenden können und dann aber eine eigene, neue Marke kreieren müssen.

ABZ: Wie soll das in den Markt kommuniziert werden?

Gilles Bendaoud ist Vice President Develon EU und setzt vor allem auf Kontinuität in der Entwicklung der neuen Marke. Foto: Develon

Bendaoud: Die Einführung unserer neuen Marke ist die Gelegenheit, dem Markt unser Versprechen an die Branche zu bestätigen, immer wieder neue innovative Produkte und Lösungen anzubieten. Und dass, obwohl wir an der Positionierung der Marke im Markt nichts ändern, denn auch das ist Teil des Selbstverständnisses von ehemals Doosan und jetzt Develon: Wir stehen für Kontinuität. Wir sind ein Unternehmen, das sich auf Innovationen fokussiert und dies auch im Slogan "Powered by Innovation" schon lange zum Ausdruck bringt. Hier in Las Vegas, wo wir als Develon das erste Mal weltweit auftreten, konnten wir das auch erstmalig demonstrieren mit der Vorstellung unserer neuen Konzeptmaschinen. Die operieren beispielsweise komplett autonom und sind nicht mehr mit einer Fahrerkabine ausgestattet. Und das ist erst der Anfang.

ABZ: Sie haben in Las Vegas einige neue Produkte vorgestellt, was waren die Highlights?

Bendaoud: Develon ist es sehr gut gelungen, die Aufmerksamkeit von Messebesuchern in Las Vegas auf sich zu ziehen, denn in Live-Demonstrationen auf dem Freigelände wurden mit der Planierraupe DD100-CX und dem Raupenbagger DX225-CX gleich zwei autonome Gerätelösungen der Concept-X2-Reihe vorgestellt. Hinter X2 steckt ein Konzept, das noch nicht im Handel verfügbar ist, aber der Bagger und der Dozer wurden hier zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Wir hatten in der Vergangenheit bereits einige Lösungsansätze gezeigt, aber das hier ist das erste Mal, dass wir komplette Maschinen ohne Kabine zeigen. Natürlich haben wir auf der Conexpo auch einige Produkte gezeigt, die wir sehr bald in Europa auf den Markt bringen werden, beispielsweise Planierraupen. Die Planierraupe DD130 wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Europa im Markt verfügbar sein, höchstwahrscheinlich wird auch der Kompaktlader CTL in Europa eingeführt werden.

ABZ: Dann soll die neue Marke Develon also nicht nur für neue Produkte, sondern auch für neue Dienstleistungen stehen. Was ist da zu erwarten?

Bendaoud: In Bezug auf die Dienstleistungen entwickeln wir aktuell neue Lösungen für die smarte Wartung und Steuerung von Maschinen. Mit diesen neuen, intelligenten Lösungen sind wir in der Lage, tatsächlich überwachen zu können, wie sich die Maschine eines Kunden verhält. Ob beispielsweise der Kraftstoffverbrauch im Rahmen bleibt oder ob demnächst eine Wartung vorgenommen werden sollte. Das sind zwei Beispiele für Services, die wir anbieten wollen. Denkbar ist etwa auch eine Diebstahlsicherung, die bei Missbrauch einem Alarm an der Maschine und beim Händler auslöst, sodass der Kunde sofort informiert werden kann. Wir wollen Kunden grundsätzlich mehr Unterstützung bieten, um sicherzustellen, dass sie den größtmöglichen Nutzen und die größte Produktivität aus ihren Maschinen herausholen können.

ABZ: Welche Marktplätze haben für Develon weltweit Priorität?

Bendaoud: Europa ist natürlich eine der wichtigsten Regionen für uns als Hersteller, und aus unserer Historie heraus gilt das natürlich auch für Korea. Auch Nordamerika entwickelt sich wirklich gut für uns. In Europa werden wir uns auf alle Hauptmärkte konzentrieren, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Dort verfügen wir bereits über eine sehr gute Präsenz. Speziell in Deutschland bauen wir unser Team und unsere Organisation deutlich aus, um so unsere Marktpräsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu stärken. Gerade sind wir dabei, einen neuen Standort in der Region Mannheim zu eröffnen, wo wir auch unsere "Deutschland GmbH" gerade neu gegründet haben. Details hierzu werden wir in wenigen Wochen bekannt geben können.

ABZ: Gibt es ein Ziel, das Sie in den kommenden Jahren erreichen wollen?

Bendaoud: Sie meinen in Bezug auf Zahlen? Da ist es immer schwierig, sich ein Ziel zu setzen. In den meisten Märkten erreichen wir bei Baggern einen Marktanteil von etwa 10 Prozent. In einigen Märkten liegen wir sogar darüber, etwa in Spanien oder in den Niederlanden, wo wir die führende Marke sind. Aber ich denke, das ist etwas, was uns auch für andere Märkte eine Richtung vorgibt.