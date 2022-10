Chris (Kwanhee) Jeong, CEO und Managing Director von Doosan Infracore Europe, erläutert ABZ-Chefredakteur Kai-Werner Fajga, wie der Baumaschinenhersteller die Gunst der Bauunternehmen in Deutschland erringen will.

Chris (Kwanhee) Jeong ist CEO bei Doosan Infracore Europe. Foto: Doosan Infracore Europe

ABZ: Herr Jeong, Doosan Infracore stellt Innovation in den Mittelpunkt seines Auftritts bei der bauma 2022. Was bedeutet das?

Jeong: Innovation ist tatsächlich ein Schlüsselelement unseres Auftritts bei der bauma 2022. In einem speziellen Innovationsgebäude werden wir uns auf dieses wichtige Thema fokussieren. Wir werden unseren ersten 2-Tonnen-Elektrobagger zeigen. Emissionsreduzierung ist eine Richtung, die alle Unternehmen voranbringt. Der DX20ZE hat ein von Doosan entwickeltes Lithium-Ionen-Batteriepaket und unterstützt schnelles Laden sehr gut. Außerdem wird der DX225-7X als erster intelligenter Bagger vorgestellt. Zudem werden weitere interessante Innovationen präsentiert.

ABZ: Digitalisierung ist eines der Hauptthemen auf der bauma und Doosan Infracore präsentiert die Systeme Concept-X, XiteCloud und DoosanCONNECT. Was steckt hinter diesen Anwendungen?

Jeong: Die Forschungs- und Entwicklungszentren von Doosan haben eine Reihe von digitalisierten Support-Tools und -Systemen wie Concept-X, XiteCloud und DoosanCONNECT entwickelt. DoosanCONNECT ist heute schon Standard bei allen unseren Maschinen in Europa. Dieses Telematik- und Ortungssystem liefert den Eigentümern in Echtzeit komplexe Informationen, um die Nutzung zuverlässiger und transparenter zu machen und Maschinenstillstandszeiten zu vermeiden. Mit Conxept-X hat Doosan eine integrierte unbemannte und automatische Steuerungslösung entwickelt. Diese unterstützt unsere Kunden beim Baustellenmanagement durch Nutzung der neuesten digitalen Technologie. XiteCloud ist der erste Schritt von vielen weiteren, die folgen werden, um die Produktivität bei der Verwendung von Concept-X zu maximieren, indem komplexe 3D-Bauvermessungen und -Erdbauberechnungen durch Drohnen in eine Cloud-Plattform integriert werden. Beide Systeme öffnen Doosan die Tür, um sein Geschäft im Bereich des digitalisierten Baustellenmanagements weiter auszubauen.

ABZ: Sie präsentieren auch die "weltweit erste transparente Schaufel". Was bedeutet das?

Jeong: Diese mehrfach ausgezeichnete "gläserne Schaufel", die heute für die meisten unserer Radladermodelle erhältlich ist, ermöglicht es dem Fahrer, tote Winkel vor der Schaufel auf dem Monitor in der Kabine zu sehen. An der Ober- und Unterseite der Ausrüstung installierte Kameras zeigen mit einem Verfahren mit gekrümmter Projektionsfläche, also Curved Projection, in Echtzeit kombinierte Bilder. Ein gewaltiger Schritt, um die Sicherheit rund um unsere Radlader zu erhöhen.

ABZ: Welche neuen Baumaschinen erwarten die Messebesucher?

Jeong: Doosan zeigt mehrere neue, innovative Produkte auf der bauma. Ein Beispiel ist der DX225LC-7X, der erste intelligente Bagger in unserem Sortiment mit verschiedenen Funktionen, die den Einsatz sicherer, für den Fahrer einfacher und für den Besitzer präziser und produktiver machen, um die Betriebskosten weiter zu senken. Der brandneue DX1000LC-7 ist der erste 100-Tonnen-Bagger für unsere Kunden in der globalen Bergbauindustrie. Lange erwartet ist auch der Zehn-Tonnen-Mobilbagger DX100W-7, für den europaweit vor allem die Nachfrage in Deutschland eine der größten ist. Unsere ADT-Reihe wird um eine Allradantriebsversion in der 40-Tonnen-Klasse erweitert. Bei den Kompaktprodukten schließlich führen wir die neue 7er-Reihe von Minibaggern mit 2 bis 8 Tonnen Gewicht ein. Diese neuen Modelle mit Doosan-Motoren und verbesserter Leistung erhalten bereits positive Rückmeldungen von unseren Kunden.

ABZ: Wie hat sich das Engagement Ihres Unternehmens auf der bauma in diesem Jahr im Vergleich zur letzten bauma 2019 verändert?

Jeong: Ganz erheblich. Der diesjährige Stand ist zentraler gelegen und hat fast die doppelte Größe, die Doosan vorher hatte. Neben einem Vorführbereich richtet Doosan den Fokus besonders darauf, unseren globalen Kunden die Bedeutung von Technologie und Innovation in all unseren Zukunftsplänen zu zeigen. Daher steht den Besuchern ein spezielles Innovationszentrum offen. Das Innovationszentrum bietet einen Überblick darüber, an welchen Projekten die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Doosan arbeitet und was bereits fertiggestellt ist.

ABZ: Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen an die diesjährige bauma?

Jeong: Wir freuen uns sehr, unsere Kunden nach all diesen Covid-Einschränkungen wieder persönlich zu treffen. Genauso wichtig ist es, die Anforderungen der Kunden zu verstehen, um die Herausforderungen zu meistern, mit denen wir alle heute konfrontiert werden. Treffen mit Experten aus der Bau- und Bergbauindustrie werden uns helfen, besser zu verstehen, in welche Richtung sich die Märkte in naher Zukunft entwickeln könnten. Nicht zuletzt ist die bauma ein Marktplatz mit verschiedenen Geschäftsabschlüssen, und wir sind zuversichtlich, dass unser Auftragsbestand weiter wachsen wird.

ABZ: Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Trends auf der bauma?

Jeong: Aus unserer Sicht wird dies die Digitalisierung sein. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die Hauptthemen der Messe.

ABZ: Wie positioniert sich Ihr Unternehmen zu den Hauptthemen, bezogen auf das Unternehmen und sein Produktportfolio?

Jeong: Wie schon gesagt, sind Doosan Concept-X und XiteCloud die Antwort auf Ihre Frage. Weitere zukunftsweisende Entwicklungen sind in unserem Innovationszentrum zu sehen.

ABZ: Inwieweit ist Ihr Unternehmen von Rohstoffengpässen oder Lieferkettenproblemen betroffen?

Jeong: Die Verknappung bestimmter Rohstoffe sowie deren Kostenexplosion betrifft uns wie viele andere in unserer Branche. Als Teil eines großen globalen Konzerns in der Produktion schwerer Industriegüter und als einer der führenden Hersteller in Bezug auf das Volumen nutzen wir beides, um die negativen Auswirkungen abzumildern. Letzten Endes sind wir sogar weniger betroffen als andere mit geringerem Volumen.

ABZ: Welche mittel- und langfristige Strategie verfolgt Ihr Unternehmen in Deutschland, Europa und auf internationalen Märkten?

Jeong: Sehen wir uns zunächst Deutschland an. Hier haben wir noch erhebliche Wachstumschancen vor uns. 2022 haben wir mehrere weiße Flecken mit unserer Händlernetzabdeckung gefüllt. Darüber hinaus wird Doosan stark in ein firmeneigenes deutsches Einzelhandelsgeschäft in einem wichtigen Gebiet des Landes investieren. Doosan hat gerade seine künftige Kompaktstrategie festgelegt, um dazu beizutragen, auch im Bereich der kompakten Maschinen der gleiche starke Akteur zu werden, der wir bereits bei schwereren Maschinen sind. In den kommenden Jahren wird eine Reihe von Initiativen eingeführt.

ABZ: Wie beurteilen Sie die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in der Baubranche in Deutschland, Europa und weltweit?

Jeong: Angesichts der verschiedenen Unsicherheiten, mit denen wir es derzeit zu tun haben, erwarten wir, dass diese Auswirkungen auf unsere Branche haben werden. Höchstwahrscheinlich steht uns keine Krise bevor, sondern eine Art Abschwächung. Wir sehen Deutschland wegen seiner wirtschaftlichen Solidität und Finanzkraft als starken Pfeiler in Europa. Dies ist nach wie vor ein Markt mit hoher Nachfrage und Kunden, die bereit sind, in neue Technologien und innovative Produkte zu investieren. Für den Rest Europas sehen wir ebenfalls keinen Grund zur Panik und können mit einer sanften Landung leben. Doosan beobachtet auch die aktuellen Entwicklungen auf dem chinesischen Markt genau.