Der Doosan-Stand ist rund um ein spezielles Innovationszentrum aufgebaut, das unter dem Motto "Powered by Innovation" die neuesten Entwicklungen der Spitzentechnologiesysteme Concept-X, Xitecloud und DoosanCONNECT des Unternehmens zeigt. Mit von der Partie sind auch neue Produkte, wie die erste "transparente Schaufel der Welt" und das Maschinen-Modell DX225LC-7X, das Doosan zufolge als ein echter "Smart"-Kettenbagger bezeichnet werden darf.

Neben dem neuen DX225LC-7X sei auch die Bandbreite der anderen Produkte am Doosan-Stand ein Beweis für die zunehmende Erweiterung des Produktsortiments in beide Richtungen – bei großen und kleinen Maschinen. In der Premiumklasse gehören dazu der neue 100-Tonnen-Kettenbagger vom Typ DX1000LC-7, der Radlader DL580-7 und eine allradgetriebene Version des knickgelenkten Muldenkippers (ADT) Doosan DA45-7. Im Kompaktbereich des Produktsortiments werden neben dem neuen Portfolio an Kompakt-Radladermodellen erstmalig neue Zwei- bis Fünf-Tonnen-Minibagger des Unternehmens sowie ein neuer Midi-Mobilbagger für 10 t vorgestellt. Die Vorschau auf den ersten emissionsfreien Minibagger von Doosan, den DX20Z-E – dessen Markteinführung für 2023 geplant ist – stelle einen weiteren Höhepunkt der bauma dar.

Darüber hinaus stellt Doosan die neueste Version von Concept-X, der, nach Aussage des Unternehmens, weltweit ersten unbemannten automatisierten und integrierten Steuerungslösung vor. Diese wurde 2019 für den Bau-, Steinbruch- und Minensektor eingeführt. XiteCloud – die erste Stufe der Kommerzialisierung von Concept-X – maximiert durch die Einbindung von 3D-Drohnenvermessungen und Erdbauberechnungen in die Cloud-Plattform die Produktivität.

Doosan demonstriert auf der bauma außerdem das DoosanCONNECT TMS-Maschinenpark- und Anlagenmanagementsystem. Die App DoosanCONNECT, die für Mobilgeräte mit Android- und Apple-Betriebssystem erhältlich ist, bietet den Kunden nun ein neues Komplettverwaltungssystem für alle Doosan-Baumaschinen. Das neueste Upgrade der App führt zusätzliche Dienste ein und erweitert die Funktionalität erweitert. Dadurch kann diese App jetzt alle Prozesse – von Betrieb und Wartung bis hin zum Einkauf von Teilen – mit einer einzigen Plattform verwalten. Das System ist dazu vorgesehen, durch eine Zeit- und Aufwandsreduzierung bei der Anlagenverwaltung im Vergleich zu Offline- und anderen Lösungen eine höhere Produktivität und Effizienz auf Baustellen zu erreichen.

"Transparente Schaufel"



Zum ersten Mal wird auch die "transparente Schaufel" vorgestellt. Dabei handelt es sich um das erste Sicherheitssystem, das Unfallgefahren minimieren soll. Dies passiert dadurch, dass der toten Winkel vor der Schaufel sichtbar gemacht wird. Zu sehen sein wird auch der erste "Smart"-Kettenbagger von Doosan, genauer das Modell der Bezeichnung DX225LC-7X. Unter anderem ist die Maschine mit der voll elektrischen Hydrauliktechnologie (FEH) und einem integrierten 2D-Maschinenführungs- und Maschinensteuerungssystem, sowie einer virtuellen Wand (E-Fence) ausgestattet. Auch nutzt Doosan die diesjährige bauma, um den neuen Stufe-V-konformen 100-Tonnen-Kettenbagger der Bezeichnung DX1000LC-7 vorzustellen. Der DX1000LC-7 wird laut Hersteller vom leistungsstärksten Motor der 100-Tonnen-Klasse angetrieben und verfügt über die höchste Hydraulikleistung für diese Maschinenbaugröße. Er biete eine erstklassige Leistung bei höherer Produktivität, geringerem Kraftstoffverbrauch und leichtgängigere Bedienelemente.

Eine weitere Weltpremiere stellt Doosan mit seinem ersten allradgetriebenen ADT vor. Die neue Allradversion des DA45-7 ADT soll als Wettbewerbsmodell gegen die starren Muldenkipper der 40-Tonnen-Klasse antreten. Durch das allradgetriebene Design biete die neue Version des DA45-7 Vorteile auf herausfordernden Straßen. Auch Mini- und Midibagger-Modelle werden auf der Weltleitmesse zu sehen sein.

Zu finden ist Doosan am Messestand FM.711/1.