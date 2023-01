Das Doosan-Modell DX225LC-7X bietet nach Angaben des Herstellers eine ganze Reihe neuer Funktionsmerkmale. Foto: Doosan

Dazu bietet der DX225LC-7X standardmäßig eine Reihe neuer Funktionsmerkmale an, unter anderem die voll elektrische Hydraulik (FEH). Beim Standardmodell DX225LC-7 und den übrigen neuen Doosan-Baggern mittlerer Größe aus der DX-7-Baureihe bieten die neuen Funktionen laut Hersteller große und wichtige Verbesserungen bezüglich Maschinensteuerbarkeit, Vielseitigkeit, Bedienerkomfort, Betriebsdauer und Rentabilitätsrechnung, wobei besonderes Augenmerk auf höhere Produktivität und Robustheit gelegt wurde.

Kluge Maschinenführung

Doch der neue DX225LC-7X, das "Smart"-Modell, erreicht demnach ein noch höheres Niveau. Außer dem FEH-System bietet der DX225LC-7X unter anderem folgende weitere Standardmerkmale: Integriertes 2D-Maschinenführungssystem, Halbautomatische 2D-Maschinensteuerung, Laser-Empfänger, Virtuelle Wand (E-Fence) und eine Wiegeeinrichtung.

Die vollelektrische Hydrauliktechnologie (FEH – Full Electric Hydraulic) ist jetzt ähnlich zum D-ECOPOWER-System (VBO – Virtual Bleed Off) im Standardmodell DX225LC-7 sowie in allen Doosan-Raupen- und -Kettenbaggern der Baureihe DX350LC-7 und höher integriert, teilt der Hersteller mit. Beim FEH handelt es sich demnach um ein VBO-System ohne Vorsteuerdruckleitungen. Joysticks und Pedale sind voll elektrisch. Das FEH-System, in dem ein elektrisches Signal an die Zentralsteuerung gesendet wird, sei ein präziseres System und liefere schnellere Informationen. Indem genau die richtige Menge Hydrauliköl bereitgestellt wird, werden Gegendruck und Energieverlust vermieden. Weil das System keinen Vorsteuerdruck verwendet, wird Energie gespart und demzufolge auch Kraftstoff. Im Vergleich zum D-ECOPOWER VBO-System bietet das FEH-System dem Hersteller zufolge eine Kraftstoffeinsparung von 8 %. Diese Einsparung kommt noch zu dem um 7 % niedrigeren allgemeinen Kraftstoffverbrauch hinzu, den das Standardmodell DX225LC-7 im Vergleich zu seinem Vorgängermodell DX225LC-5 demnach erzielt.

Geräteführung erleichtert

Das integrierte Maschinenführungssystem des DX225LC-7X verwendet Sensoren, die an Front und Karosserie montiert sind, um zu erkennen, wo sich jedes Arbeitsgerät befindet und den Bediener darüber zu informieren beziehungsweise das Gerät für ihn zu führen, erklärt der Hersteller. Über visuelle Anzeigen und akustische Signale erhält der Bediener demzufolge Rückmeldungen, die eine verbesserte Steuerung der Maschine in Bezug auf die beabsichtigte oder vorgesehene Fahrtrichtung ermöglichen.

Im Onboard-Maschinensteuerungssystem erkennen die an Front und Karosserie montierten Sensoren, wo sich jedes Arbeitsgerät befindet und unterstützen beziehungsweise justieren den Frontbetrieb, wie für die Arbeiten geplant. Auf diese Weise verfolgen die Sensoren die Zielrichtung, wenn der Bediener den Löffel, Löffelstiel oder Ausleger bedient, teilt der Hersteller mit. Dank des optionalen Laser-Empfängers erhält das System stets einen Referenzpunkt, auch wenn die Maschine ihre Position ändert. So müsse der Bediener nicht jedes Mal den Referenzpunkt zurücksetzen, wenn die Maschine bewegt wird.

Im Auslieferungszustand an den Kunden sind alle Sensoren am DX225LC-7X bereits kalibriert. Nur der Löffel muss noch vom Kunden kalibriert werden. Für diesen Vorgang sind aber keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Das System bittet den Bediener um die Eingabe der erforderlichen Abmessungen, um den Kalibrierprozess abzuschließen, erklärt der Hersteller. Die Maschine verfügt ihm zufolge über drei wesentliche Maschinensteuerungsfunktionen, die durch Drücken der richtigen Funktionstaste aktiviert werden können: Ein Assistent bietet Räumhilfe und Löffelassistenz. Die Schwenksteuerung bietet Schwenkhilfe und Schwenkbegrenzung. Die Virtuelle Wand ermöglicht die Einstellung von Hubhöhen-, Reichweiten-, Grabtiefen- und Schwenkbegrenzungen. Somit könnte auch ein Beschädigen von Kabine, Laufwerk oder Planierschild unterbunden werden. Mithilfe von Instrumententafel und Joystick ist die Abziehautomatik ein- und ausschaltbar. Bei eingestellter Abziehautomatik werden Ausleger und Löffel gemäß der Betriebsarteinstellung, die von den Symbolen auf der Instrumententafel angezeigt wird, aktiviert und in grün angezeigt.

Aktuelle Werte werden gesichert

Bei aktivierter Löffelassistenzfunktion wird der jeweils aktuelle Winkel abgespeichert. Wenn der Fahrer den Löffel-Joystick bedient, wird der zuletzt beim Anhalten des Betriebs verwendete Löffelwinkel verwendet. Bei eingeschaltetem Löffelassistenzmodus leuchtet das Löffelsymbol auf der Instrumententafel grün.

Die Funktionen Wiegeeinrichtung und Hub-Hilfe messen dem Hersteller zufolge das aktuelle Löffelgewicht und zeigen es an, während der Bediener Lkws mit Material belädt. Wenn das Zielgewicht beim Beladen überschritten wird, wird der Fahrer gewarnt.

Doosan arbeitet laut eigenen Angaben derzeit daran, den DX225LC-7X mit noch mehr Funktionalität auszustatten und entwickelt derzeit weitere, zusätzliche Funktionsmerkmale, die zukünftig an dieser Maschine angeboten werden sollen. Folgende Funktionen gehören dazu: Aufrüstung auf ein volles Trimble GPS 3D (optional), Werksseitige Engcon-Vorbereitung ("Plug and Play") sowie ein Schwenklöffel für 2D-Maschinenführungssystem.