Kalchreuth (ABZ). – Wie man bei der Sanierung einer kleinen Ortschaft verschiedene Anforderungen an die Flächenbefestigung gleichzeitig erfüllt, zeigt das Beispiel des mittelfränkischen Ortes Kalchreuth.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt der rd. 3000 Einwohner zählenden Gemeinde 10 km nordöstlich von Nürnberg im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde durch eine Städtebauförderungsprogramm gefördert. Dabei mussten neben der Optik weitere Aspekte berücksichtigt werden.



Optisch habe Planungsphilosophie aus den 60er und 70er-Jahren die städtebauliche Situation beherrscht, schildert Fritz Müller vom gleichnamigen Planungsbüro aus Eckental. "Der Straßenraum wurde von der Fahrbahn dominiert, die Seitenbereiche waren als "Restflächen" für den ruhenden Verkehr und zuletzt für den Fußgänger vorgesehen." Die Ortsdurchfahrt hätte hohe Defizite in ihrer Gestaltung und ihrer Funktion gehabt. Der Straßenraum der Staatsstraße sei im Bereich der Ortseinfahrten sehr breit gewesen, in den Seitenbereichen hätten sich Längsparkerstreifen befunden. Die Gehwegbereiche seien relativ eng gewesen. Im Kernbereich sei es in einigen Abschnitten sowohl im Fahrbahnbereich als auch in den Seitenbereichen sehr eng gewesen. Teilweise hätte es dort überhaupt keine Gehwege gegeben.