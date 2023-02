Dr. Andreas Kamm und Philip Wolters sind ab sofort Geschäftsführer von Zeppelin Baumaschinen. Sie erweitern damit die bisherige Doppelspitze aus Fred Cordes und Thomas Weber. Die personellen Veränderungen gehen laut Unternehmensangaben mit der Berufung von Fred Cordes in die Geschäftsführung der Zeppelin GmbH einher, der seit dem 1. Januar 2023 zusätzliche Aufgaben als Konzerngeschäftsführer übernommen hat. Kamm war bereits zuvor als CFO Teil der Geschäftsleitung. In seiner neuen Position verantwortet er die Ressorts Finanzen, Controlling, IT und Liegenschaften. Wolters war bisher als Bereichsleiter Personal für das Unternehmen tätig und zeichnet künftig für die Ressorts Personal, Recht und Compliance verantwortlich.

