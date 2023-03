Dr. Hans Hartwig Loewenstein, Ehrenpräsident des ZDB, hat kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert. Loewenstein, Jahrgang 1943, wurde 1975 an der Technischen Hochschule Darmstadt zum Thema "Mineralstoffe im Straßenbau" promoviert, nachdem er 1973 begonnen hatte, für die Jean Bratengeier Gruppe zu arbeiten. Er war von 2006 bis 2018 Präsident des ZDB und stand von 2001 bis 2007 darüber hinaus an der Spitze des hessischen Verbands Baugewerblicher Unternehmer. Von 2007 bis 2013 vertrat Loewenstein die Interessen des Baugewerbes im Präsidium des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Seinen Lebenslauf zieren zahlreiche Auszeichnungen: 2008 wurde dem hessischen Straßen- und Tiefbauunternehmer das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und 2011 das Goldene Handwerkszeichen verliehen. Im März 2022 verlieh der hessische Finanzminister Michael Boddenberg dem promovierten Bauingenieur das Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter ZDB Zentralverband Deutsches Baugewerbe bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen