Dr. Martin Kühn ist neues Mitglied in der Geschäftsführung der Sievert Baustoffe SE & Co. KG. In dieser Position leitet er den neuen Bereich Operations, zu dem neben der Produktion und Technik zukünftig auch die Abteilungen Forschung und Entwicklung sowie das Supply Chain Management gehören. Indem die Bereiche unter eine gemeinsame Führung gestellt werden, sollen dem Unternehmen zufolge Abstimmungswege verkürzt und Prozesse effizienter gestaltet werden. Vor seiner Anstellung bei Sievert war Kühn als COO bei der Hako GmbH tätig.

