Dr. Peter Kramer übernimmt zumApril 2023 den Vorstandsvorsitz bei Swietelsky. Er übernimmt für Karl Weidlinger, der das Unternehmen 13 Jahre lang führte. Kramer war seit 2010 im Vorstand von Strabag tätig. Nun wechselt er am 1. Januar 2023 in den Swietelsky-Vorstand und übernimmt zum 1. April dessen Vorsitz. Bis dahin bleibt Karl Weidlinger in seiner Funktion und legt den Fokus auf eine geordnete Übergabe.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten