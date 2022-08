Dr. Thomas Altenseuer wird zum weiteren Geschäftsführer der Klöpferholz GmbH & Co. KG bestellt. Er leitet das Unternehmen jetzt gemeinsam mit Manfred Meyer und Uwe Thielemann. Dr. Thomas Altenseuer war zu Jahresbeginn als Generalbevollmächtigter in die Klöpferholz Gruppe eingetreten.

Die ihm übertragenen Aufgaben führt er nun in seiner neuen Position fort – mit Fokus auf die Ressorts Finanzierung, IT, Controlling, Prozesse, Technischer Einkauf und Logistik. „Ich habe großen Respekt vor den Werten eines Familienunternehmens. Diese Wertschätzung wird meine Zusammenarbeit mit Klöpfer maßgeblich prägen“, so Altenseuer. Der promovierte Diplom-Kaufmann und Industriekaufmann zeichnet sich durch große Managementkompetenz aus, die er unter anderem in zahlreichen Funktionen in mittelständischen Unternehmen verschiedenster Branchen erworben hat. Seit 2005 ist Dr. Altenseuer Inhaber und Gesch.ftsführer der Gesellschaft für Unternehmens- und Personalberatung.