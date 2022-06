Der RotoTop arbeitet nach Herstellerangaben auch unter härtesten Bedingungen und im Dauereinsatz zuverlässig. Foto: Holp

Mit einem Drehantrieb ist das gewährleistet. Wenn dieser Drehantrieb wie bei den RotoTop von Holp besonders große Drehdurchführungen aufweist, kommt hier laut dem Hersteller ein weiterer Mehrwert hinzu und das bereits ab der 3,5-Tonnen-Klasse.

Auf vielen Baustellen, gerade im Garten- und Landschaftsbau, wird ein kleinerer Bagger oft als (einziger) multifunktionaler Geräteträger eingesetzt, der mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten praktisch alle anfallenden Aufgaben selbst bewältigen und nebenbei unnötige Handarbeit der ohnehin knappen Angestellten vermeiden muss. Häufig muss im schnellen Wechsel zwischen den unterschiedlichen Anbaugeräten gearbeitet werden, wenn beispielsweise verschiedene Schaufeln und Greifer abwechselnd eingesetzt werden. Ist der Bagger dann mit einem RotoTop und einem vollhydraulischen Schnellwechsler ausgestattet, ist dieser schnelle Wechsel laut Holp kein Problem. So kann bei Bedarf ganz einfach mit Knopfdruck auf Pendelgreifer umgeschaltet werden. Arbeitet der Bagger beispielsweise mit einem Tieflöffel, sorgt der Drehantrieb dafür, dass der Bagger viel seltener umgesetzt werden muss. Das spart nicht nur Zeit, sondern begrenzt zusätzlich den durch die Arbeiten entstehenden Flurschaden und sorgt so dafür, dass der Unternehmer an einem Auftrag mehr verdienen kann.

Hohe Flexibilität und genaues Arbeiten sind mit Hilfe des Zeitspar-Duos RotoTop und Profillöffel am Kompaktbagger möglich. Foto: Holp

Oft müssen die Bagger auch solche Anbaugeräte im Dauereinsatz betreiben, die eine sehr hohe Ölmenge benötigen, wie dies zum Beispiel bei allen Arten von Fräsen, Mähern oder Mulchern der Fall ist. Im GalaBau wäre das beispielsweise bei der Pflege von Straßenrändern und abfallenden Böschungen der Fall, bei denen auch eine besondere Beweglichkeit des Anbaugeräts gefragt ist. Jeder Standardbagger wäre Holp zufolge für alle diese Fälle gerüstet und könnte damit weiteren Mehrwert generieren, wenn der RotoTop entsprechend der Empfehlung des Herstellers fest daran verbaut ist.

Die Bedienung sei für die Maschinenführer dabei kein Problem und werde erfahrungsgemäß innerhalb von zwei bis vier Tagen verinnerlicht, da hier nur auf einer Achse gearbeitet werde, während das Erlernen der Bedienung des Tiltrotators ein Mehrfaches der Zeit in Anspruch nehme. Geschäftsführer Günter Holp, der selbst Baggerfahrer war und aus der Praxis kommt, legt hierauf den größten Wert: "Nur wenn die Bedienung für die Maschinenführer intuitiv funktioniert, wird auch die höhere Effizienz im Einsatz vom Bagger und Drehantrieb erzielt."

In der Praxis gehe es also für die schnelle und effiziente Bewältigung der gestellten Aufgaben darum, möglichst alle Anbaugeräte endlos drehen und auch bei Bedarf im Dauereinsatz betreiben zu können, ohne dass dabei Überhitzungen auftreten. Mit der Fünf-, Sechs- oder Achtfach-Durchführung an den Drehantrieben RotoTop von Holp sei dies problemlos möglich: Durch diese großen Durchführungen komme der gesamte Systemdruck, den der Geräteträger zur Verfügung stellt, ohne merklichen Verlust im Anbaugerät an.

Die Drehdurchführungen lassen die jeweils maximale Literleistung bis 400 bar immer durch genügend Leitungen und können damit jeden Schnellwechslertyp mühelos bedienen. Damit das immer funktioniert, wird bei Holp bereits in der 3,5-Tonnen-Klasse eine Sechsfach-Durchführung für mechanische und hydraulische Schnellwechsler verbaut. Beim vollhydraulischen Schnellwechsler wird die Achtfach-Durchführung verwendet, damit alle fünf Kupplungen für den Schnellwechsler ausgestattet werden können. Auf diese Weise sorgt der RotoTop laut Hersteller für die am Markt höchste Ölmenge am Anbaugerät und bietet dadurch die meisten Möglichkeiten für jeden Standardbagger.

Holp bietet dabei seinen Kunden in den Drehantrieben auch den größten Leitungsquerschnitt von bis zu 1 1/4 " für die jeweilige Baggerklasse am Markt an. In diesem Zusammenhang ist auch das Drei-Leitungssystem wichtig, bei dem der Lecköl-Kanal genauso groß wie die Arbeitsleitungen ist. Dieses Prinzip geht bei Holp eigenen Angaben nach so weit, dass in den Klassen von 0,8 bis 25 t die Querschnitte sogar größer angelegt sind, als für die Literleistung des jeweiligen Baggers notwendig wäre. Auf diese Weise ist immer garantiert, dass auch im Dauereinsatz von Geräten wie Mulchern niemals die Gefahr der Überhitzung besteht. Ob also Dauerbetrieb oder im schnellen Wechsel der Anbaugeräte arbeitend, der RotoTop mit seinen großen Drehdurchführungen soll jedem Maschinenführer einen Mehrwert an seinem Bagger bringen und damit für mehr Effizienz und höheren Verdienst sorgen.

Die Erfahrungswerte zeigen, dass Unternehmer im Garten- und Landschaftsbau mit Hilfe des RotoTop eine Mehrleistung von bis zu 200 % realisieren können. Holp relativiert diese Angaben seiner Kunden und garantiert jedem Unternehmer im GalaBau eine Mehrleistung von 50 %. Ähnliches gelte für andere Bereiche, in denen man denke, dass durch den RotoTop keine Mehrleistung erzielt werde: Hier unterschreibt Holp nach eigener Aussage immer eine Mehrleistung von 10 %.