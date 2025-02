Dies gab Alpacem jetzt bekannt. Die Mitarbeiterzahl von Alpacem wächst mit der Integration der neuen Standorte um mehr als 80. Innerhalb der Alpacem Gruppe ist das Zementwerk Fanna neben den Werken im österreichischen Wietersdorf und im slowenischen Anhovo nun das dritte vollintegrierte Werk.

Das Zementwerk Fanna wurde 1974 erbaut und in den Jahren 2003/2004 umfassend modernisiert. Die jährliche Klinkerkapazität beträgt 660.000 Tonnen. Die Rohstoffe für die Zementproduktion werden aus den drei zum Werk gehörenden Steinbrüchen gewonnen. "Die Integration des Zementwerkes Fanna sowie der Betonmischwerke stärkt unsere Präsenz in Italien sowie in der gesamten Alpe-Adria-Region und ermöglicht es uns, unsere Geschäftstätigkeit am Markt zu erweitern und als Alpacem Gruppe zu wachsen", erklärt Alpacem Geschäftsführer Bernhard Auer.