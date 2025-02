Nach eigener Darstellung bietet Vogt die Produkte damit – abgesehen von Schleswig-Holstein – in ganz Deutschland an. Greentec steht für innovative Lösungen in der Landschaftspflege, wie Vogt mitteilt. Die preisgekrönte Ausleger-Serie SCORPION mit 3,3 bis 8,3 Meter Armreichweite überzeuge durch einzigartige Flexibilität, Effizienz sowie Bedienkomfort dank HYBRID-Arm und ROTOR-FLEX-Drehgelenk. Durch das patentierte 4-Punkt- Montagesystem könnten die Greentec-Ausleger in wenigen Minuten werkzeuglos und ohne aufwendige Umrüstungen an nahezu alle Standard-Traktoren verwindungssteif angebaut werden.

Die Maschinen werden nach Darstellung von Vogt für den professionellen Einsatz entwickelt und ausschließlich aus hochwertigen, langlebigen Materialien (STRENX S700 Stahl) gefertigt. Neben den Auslegearmen für den Dreipunktanbau produziere Greentec flexible Auslegrahmen mit einzigartiger Anfahrsicherung für Frontlader, Hof- und Radlader sowie Teleskoplader. Für diese Geräteträger oder zum Anbau an Bagger ständen eine große Auswahl hydraulischer Arbeitswerkzeuge zur Verfügung, etwa Heckenscheren, Heckenmulcher, Astscheren, Astsägen und Zaunmäher.

Mit dieser weiteren Expansion unterstreicht Vogt die eigene Marktführerschaft in der Landschaftspflege, heißt es. Durch mehrere eigene Standorte und ein großes Händlernetzwerk biete das Unternehmen deutschlandweit eine umfassende Kundenbetreuung und eine schnelle, zuverlässige Ersatzteilversorgung.