Gleichzeitig werden immer häufiger Simulationen verwendet, um beispielsweise Prüfstände auszulegen, beobachtete Phänomene besser zu verstehen oder Prozesse zu optimieren. Beim Technologietag Digitalisierung und Simulation, den der Deutsche Schüttgut-Industrie-Verband (DSIV) am 15. Mai in Braunschweig veranstaltet, wird das Themenfeld intensiv beleuchtet.

"Bei dieser Veranstaltung bekommen die 'Simulanten' das Mikrofon in die Hand und sprechen darüber, was und warum in der Schüttguttechnik simuliert wird", sagt DSIV-Vorstandsmitglied Dr. Jan-Philipp Fürstenau, der die Veranstaltung konzipiert hat und auch leiten wird.

Das komplette Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter: dsiv.org/veranstaltungen/250515-dsiv-technologietag-digitalisierung-und-simulation/.