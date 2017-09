13.09.2017 - 13:36 Dükersanierung in Leipzig Ersatzneubau im Vortrieb mittels Tunnelbohrmaschine hergestellt

Leipzig (ABZ). – Die Neubaustrecke bildet einen Bypass zum alten Maulprofil 2000/3700 welches nach Abschluss außer Betrieb genommen werden soll. Am Ende läuft der Kanal in einen 34 m langen Stahl-Doppeldüker mit 2x DN 2000, unterquert den Pleißemühlgraben und mündet dann in die Pleiße. Da die bereits über 100 Jahre alten Stahlröhren des Dükers stark korrodiert waren und ein...