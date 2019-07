Bickenbach (ABZ). – Eine kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die schwimmend verlegt wird: Mit WatecDrain KP+ hat Gutjahr vor zehn Jahren nach eigenen Angaben ein komplett neues Prinzip für die sichere Verlegung von Fliesen- und Natursteinbelägen im Außenbereich entwickelt, das sich binnen weniger Jahre durchgesetzt habe. Jetzt bietet das Unternehmen sein Flaggschiff zusätzlich als Klappvariante im EPAL-Format an. Bislang gab es WatecDrain KP+ nur in großen Platten im Format von 1 x 2 m. "Das hat sich für die Verlegung als am besten herausgestellt", sagt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. "Allerdings ist dieses Format nicht optimal für Lagerhaltung und Transport." Deshalb hat Gutjahr eine Klappvariante des Systems entwickelt.

"Die Platte ist zwar effektiv genauso groß. Sie wird jedoch für den Transport so zusammengeklappt, dass sie die EPAL-Maße 0,7 x 1 m erreicht und auf die Standardpaletten passt", erklärt Johann. Und das Feedback gibt dem Unternehmen recht: Viele Tester waren sofort begeistert, wie stark eine so kleine Änderung die Arbeit vereinfachen kann. Das Prinzip der dünnschichtigen losen Verlegung habe die Sanierung von Balkonen und Terrassen insgesamt deutlich vereinfacht. "Mit WatecDrain KP+ war erstmals ein Aufbau mit kapillarpassiver Flächendrainage mit nur 21 mm inkl. Belag möglich. Damit haben wir Maßstäbe gesetzt", so Ralph Johann. Denn das System sei nicht nur extrem dünnschichtig, sondern genauso sicher und effektiv wie verklebte Systeme. So haben Studien schon vor zehn Jahren nachgewiesen, dass durch die Verlegung von WatecDrain KP+ die Konstruktion deutlich schneller trocknet – und das vermeidet Frostschäden und Ausblühungen sicher. Hinzu kommt: Auch die Frostbeständigkeit des Klebers wird deutlich verbessert.

Die Details im Überblick: