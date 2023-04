ecoLocked entwickelt klimafreundlichen und leistungsoptimierten Beton durch die Integration von Zuschlägen aus Biokohlenstoff, einem CO2-negativen Material. Die Nutzung von ecoLocked Materials geht einher mit einer Reihe von Vorteilen. Allen voran steht die Dekarbonisierung des Betons.

"Mit ecoLocked Materials wollen wir dazu beitragen, den Bausektor von einem Teil des Klima-Problems in einen Teil der Lösung zu verwandeln", so Stefanie Gerhart, Geschäftsführerin & CCO von ecoLocked. "Damit wir die Wende zum nachhaltigen Bauen zeitnah schaffen brauchen wir das Mitwirken aller Beteiligten. Start Ups spielen hier eine wichtige Rolle, weil sie unvoreingenommen neue Herausforderungen angehen und für frische Impulse in Form von technischen Innovationen sorgen", betont Thomas Zawalski, Geschäftsführer von solid Unit Deutschland.