Nach über zwei Jahren Pause hieß der E/D/E-Branchentreff total 2022 in Leipzig nach langer Pause wieder die Top-Entscheider aus der Branche willkommen. Foto: E/D/E

Über mehr als 20 Jahre hinweg hat das E/D/E das Branchentreff-Konzept einer so genannten "Messe verkehrt" weiter optimiert. Markenhersteller besuchen die Händler jeweils in einem 30-Minuten-Takt für einen persönlichen Austausch, um Geschäftsbeziehungen anzubahnen oder weiter auszubauen. Nach drei Jahren vorwiegend kleinerer, virtueller Meetings konnte genau das in Leipzig endlich wieder in persönlichen Begegnungen mit über 1400 Teilnehmern erfolgen.

"Die Wiedersehensfreude und die positive Stimmung bei den Teilnehmern haben uns erneut gezeigt, dass der angebotene Raum für den wertvollen Austausch die Faszination des Branchentreffs ausmacht. Mit dem Branchentreff haben wir eine Möglichkeit für persönliche Gespräche geschaffen, deren Qualität wir alle in den letzten drei Jahren schmerzlich vermisst haben. Denn die Dynamik, die von Angesicht zu Angesicht entsteht, geht im digitalen Raum leider zu häufig verloren", fasst Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung, zusammen.

Gleichwohl bietet Technologie erweiterte Möglichkeiten. Ganz im Sinne des bereichsübergreifenden Strategie- und Organisationsentwicklungsprozesses EVOLUTION wurden erstmals auf dem Branchentreff Videobesprechungsräume für die Möglichkeit einer hybriden Gesprächsführung genutzt.

Überblick über den E/D/E-Branchentreff 2022 in der Messe Leipzig. Foto: E/D/E

So konnten auch daheimgebliebene Spezialisten aus den Handelshäusern virtuell in die Gespräche mit der Industrie mit eingebunden werden.



Auch zum ersten Mal war der 2020 neu geschaffene Bereich Mitgliedermanagement auf dem Branchentreff vertreten.

"Mit dem Mitgliedermanagement ist es uns gelungen, die Leistungsbeziehung zwischen den Händlern und dem E/D/E entscheidend zu stärken, da nun in einer eins-zu-eins-Verantwortung alle E/D/E Leistungsbereiche vom jeweiligen Mitglied adressiert und auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten werden können", so Dr. Christoph Grote, der in der E/D/E Geschäftsführung unter anderem für diesen Bereich verantwortlich zeichnet.