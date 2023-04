Zwei Stahlträger wurden im zweiten Obergeschoss angebracht. Foto: Dälken

Schwere Stahlkonstruktionen müssen in der vorgesehenen Höhe akribisch installiert werden, wofür eine intensive Planung notwendig war. Nach anspruchsvoller Werk- und Montageplanung wurden die Stahlträger vor Ort verschraubt, verschweißt und anschließend in die entsprechenden Höhen gehoben und montiert. Insgesamt drei Verbindungsbrücken mit einer leichten Überhöhung von 3 cm wurden im ersten und zweiten Obergeschoss angebracht; sieben weitere Brücken folgen.

Dälken plante und beaufsichtigte eigenen Angaben zufolge nicht nur die Brückeninstallation. Im Jahr 2020 beauftragte der Bauherr Edeka Minden eG das Planungsbüro für das gesamte Großprojekt in den Leistungsphasen eins bis acht nach der HOAI. Bis 2024 werden fünf quadratische, viergeschossige Gebäude gemeinsam mit einer verbindenden Magistrale den neuen Edeka-Campus bilden. Die Anordnung der fünf Gebäude gibt symbolisch die Lage der aktuell in Minden verstreuten Standorte wieder, die nun auf dem Grundstück der heutigen Unternehmenszentrale zusammengefügt werden. Die Magistrale drückt dabei sinnbildlich die Verbindung der Standorte aus, in der die Brücken die zentralen Elemente des Baus sind. Sie werden kürzere Kommunikationswege schaffen, wovon sowohl die individuelle Arbeit als auch die gesamte Unternehmensentwicklung profitieren sollen. Mit fortschreitendem Bau kommen in verschiedenen Ebenen weitere Stahlbrücken hinzu. Nach Fertigstellung erstrecken sich die verkleideten Stahlkonstruktionen durch den viergeschossigen Luftraum und schaffen eine atmosphärische Architektur, in der sich Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen unter einem Dach begegnen können.