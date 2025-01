Tuntenhausen (ABZ). – Seit Januar 2025 übernimmt die Eder GmbH mit Sitz in Tuntenhausen (Bayern) den Vertrieb von Case Construction Equipment Maschinen in Österreich, teilte der Hersteller mit. In Zusammenarbeit mit Eder wolle Case seine Marktpräsenz im deutschsprachigen Raum weiter ausbauen und die Betreuung der Kunden in ganz Österreich verbessern.