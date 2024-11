Die neue Fuchs-Umschlagmaschine MHL331F präsentiert sich in voller Größe. Ausgestattet ist sie mit TQC – Tool Quick Connect – für einen sekundenschnellen Wechsel der Anbaugeräte. Der TQC-Schnellwechsler ermöglicht der Umschlagbranche laut Hersteller eine Effizienzsteigerung, die man von Baggern auf Baustellen schon lange kennt. Foto: Kiesel

Da steht sie nun, die neue Umschlagmaschine Fuchs MHL331F, mit TQC-Schnellwechsler und ihren Anbaugeräten – Mehrschalengreifer, Zweischalengreifer, Magnet und Lasthaken. Wobei, stehen wird die MHL331F eher weniger, sie wird gebraucht für die Arbeit an den zahlreichen Einsatzorten auf dem Betriebsgelände der August Baumgärtner GmbH & Co. KG in Weingarten. Das Recyclingunternehmen mit einer Lagerfläche von circa 33.000 m² und einem modernen Maschinenpark ist im Landkreis Ravensburg, Sigmaringen und Friedrichshafen Ansprechpartner für Unternehmen, öffentliche Träger und Privatpersonen, wenn es um Metallrecycling, Abfallverwertung sowie Materialumschlag geht.

Die MHL331F erfüllt laut Nutzern ihre Aufgabe perfekt. Mit ihr werden ankommende Container entladen, mit dem Mehrschalengreifer wird das Material auseinandergezogen und sortiert. An einer Stelle ist eine schwere Maschine abzuladen. An anderer Stelle wird ein Lkw mit aufbereiteten Sekundärrohstoffen beladen. Kein Problem, der Mehrschalengreifer ist mittels des TQC-Schnellwechslers den Nutzern zufolge sekundenschnell gegen das für den Einsatz notwendige Anbaugerät ausgetauscht.

Lasthaken für sperrige Güter

Mit dem geschlossenen Zweischalengreifer wird Schüttgut ohne Streuverluste umschlagen. Sind schwere, sperrige Güter zu heben, wechseln die Maschinisten zum Lasthaken. "Das senkt nicht nur die Umschlagsdauer, sondern wir arbeiten dadurch kosteneffizienter und haben die Flexibilität, die wir brauchen", erklärt Rudolf Baumgärtner, Geschäftsführer im Unternehmen. "Mit dem TQC-Schnellwechsler haben wir immer eine Lösung für jede Herausforderung." Baumgärtner kennt das Geschäft mit Altmetall und liebt eigener Aussage zufolge seinen Beruf. In fünfter Generation verantwortet er zusammen mit seinem Bruder Thomas das Familienunternehmen, das sich seit 1850 auf das umweltgerechte Sammeln, Sortieren und Aufbereiten von Wertstoffen spezialisiert hat. Und es geht nahtlos weiter: Mit ihren Söhnen Luis und Markus steht bereits die nächste Generation bereit.

Rudolf und Thomas Baumgärtner sind in diesem Arbeitsumfeld aufgewachsen und haben das Betriebsgelände, Umschlagmaschinen und sonstige Nutzfahrzeuge schon als Kinder kennengelernt. "Soweit ich mich erinnern kann, haben wir immer mit Fuchs-Umschlagmaschinen gearbeitet", erzählt er. In Weingarten ist noch eine zweite Fuchs-Umschlagmaschine in Betrieb, die etwas größere MHL345F mit einem fest verbauten Mehrschalengreifer, vier Jahre alt. In der etwa 40 km entfernten Niederlassung in Mengen arbeitet eine MHL320F mit Mehrschalengreifer oder Magnet. "Einen TQC-Schnellwechsler setzen wir nun zum zweiten Mal ein. Die Vorgängermaschine, eine MHL331D, war ebenfalls damit ausgestattet."

Der TQC-Schnellwechsler ist eine Entwicklung von Kiesel speziell für die Aufgaben im Materialumschlag. TQC steht für Tool Quick Connect. Die Systemeinheit besteht laut Entwicklern aus einem vollhydraulischen OilQuick-Schnellwechsler mit einer pendelnden Aufhängung. Eingebunden sind ein Endlos-Drehmotor und eine integrierte Stromdurchführung. Die Umschlagmaschine wird mit dem TQC-Schnellwechsler und Anbaugeräten von Kiesel laut Unternehmen zu einem multifunktionalen Geräteträger mit immer neuen Konfigurationsmöglichkeiten.

360° endlos drehbar



Die Anbaugeräte sind 360° endlos drehbar, können aus jedem Winkel greifen, sortieren und laden. Der Drehmotor am Schnellwechsler soll einen zwischengebauten Rotator einsparen. Der Lasthaken fungiert zusammen mit Ketten und Drahtseilen als schnell einsetzbares Hebegerät, die Magnetplatte sortiert eisenhaltigen Schrott aus den NE-Metallhaufen. "Das TQC-System mit seinem vollhydraulischen Schnellwechsler ermöglicht der Umschlagbranche eine Effizienzsteigerung. Es ist ein großer Mehrwert, den man von Hydraulikbaggern im Tiefbau und Abbruch schon lange kennt", beschreibt Matthias Ortner, Verkaufsleiter der Regionalgesellschaft Kiesel Süd die firmeneigene Entwicklung.

"Der TQC-Schnellwechsler an der Fuchs MHL331F ermöglicht ein hochgradig flexibles Arbeiten ohne Zeitverlust und damit eine überragende Effizienz", bestätigt Baumgärtner.

Matthias Ortner kennt das Unternehmen seit Jahren. Die Baumgärtners sind Kiesel-Kunden der ersten Stunde, als Helmut Kiesel sein Geschäft Anfang der 60er-Jahre aufbaute. "Kiesel betreut uns absolut kompetent. Immer schon. Das beginnt bei der Beratung durch den qualifizierten Kiesel-Mitarbeiter, seiner genauen Kenntnis unseres Betriebes sowie der Branche und zeigt sich auch beim Service. So ist über die lange Zeit eine Kunden-Händler-Beziehung auf Augenhöhe gewachsen. Wir können uns auf Kiesel voll verlassen und sehen das Unternehmen als Partner an unserer Seite", schließt Rudolf Baumgärtner. "Auf den TQC-Schnellwechsler für unseren Fuchs, auf dieses Effizienzwunder, wollen wir genauso wenig verzichten wie auf die Betreuung durch Kiesel."