Die Schlüter Baumaschinen GmbH hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal in der 60-jährigen Unternehmensgeschichte einen Komatsu PC2000-11E0 in Deutschland verkauft.

Die Amberger Kaolinwerke können von nun an den Komatsu PC2000-11E0 im Tagebau einsetzen. Foto: Schlüter

In den 200-Tonnen-Bagger haben demnach die Amberger Kaolinwerke aus Hirschau investiert. Der PC2000-11E0 ist nun Bayerns größter Bagger, informiert der westfälische Baumaschinenhändler. Mit einem Schaufelvolumen von 7,5 m³ soll das System völlig neue Möglichkeiten in der Materialförderung eröffnen und die Effizienz im Abbauprozess erheblich steigern. Die robuste Maschine ist laut Schlüter mit einem vereinfachten Leistungsmodul (Kühlsystem, Motor, PTO und Hydraulikpumpen) ausgestattet, bei dem alle Hauptbaugruppen gut erreichbar sind. Es sorge für einen niedrigen Geräuschpegel in der Kabine sowie kürzere Wartungszeiten.

Die Unternehmensleitung der Amberger Kaolinwerke habe sich bereits Ende 2023 für die Investition in einen neuen Bagger entschieden, als die vorherige Maschine ihre Verschleißgrenze erreichte. Die Entscheidung für den Komatsu PC2000-11E0 soll aufgrund dessen hoher Leistung und der Zuverlässigkeit und robusten Ausführung des Baggers gefallen sein. Die speziell angefertigte Schaufel ist laut Schlüter genau auf die Anforderungen der Kaolinwerke angepasst.

Der Aufbau des Komatsu PC2000-11E0 war nach Angaben des Händlers ein anspruchsvolles Projekt, das eine präzise Planung untereinander und fachliches Können der Schlüter-Monteure erforderte. Sechs Kundendienstspezialisten hätten acht Tage an der Grundmontage der Maschine gearbeitet, gefolgt von vier weiteren Tagen für die Installation spezieller Anbauten und einem Tag für die Montage des Löffels.

Der reibungslose Ablauf sei nur dank enger Zusammenarbeit zwischen den Amberger Kaolinwerken und dem Kundendienst, dem Vertrieb sowie den Einsatzberatern von Schlüter für Baumaschinen möglich gewesen.