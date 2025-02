Das Brechermodell F12 überzeugt laut Hersteller mit hohem Reduktionsvermögen und innovativer Ausstattung, wie dem aktiven Doppeldecker-Vorsieb. Foto: MESDA Deutschland

Entwickelt von erfahrenen Ingenieuren mit spezieller Ausstattung für den europäischen Markt, vereint das Modell F12 modernste Technologie, höchste Effizienz und nachhaltige Antriebskonzepte, so der Hersteller.

"Der F12 ist ein Meilenstein in der mobilen Brechtenik", sagt Enrico Kallmeyer, Geschäftsführer von Mesda Deutschland. "Mit dieser Maschine haben wir eine Lösung geschaffen, die nicht nur höchste Leistung liefert, sondern auch flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingeht – egal, ob im Steinbruch, in der Recyclingindustrie oder bei mittelgroßen Rohstoffbetrieben."

Die 18 t schwere Brecherkammer ist das Herzstück des neuen Modells und soll für hohes Reduktionsvermögen sorgen. In Kombination mit dem aktiven Doppeldecker-Vorsieb, das den größtmöglichen Anteil an Feinmaterial bereits vor dem Brechprozess aussortiert, ermögliche die neue Mesda-Lösung eine saubere und kostensparende Aufbereitung. Der schwere Vier-Leisten-Rotor mit einem Schlagleistengewicht von mehr als 400 kg und einem hohen Schwungmoment hebt den F12 von anderen Maschinen seiner Klasse ab, ist sich das Unternehmen sicher. Diese Kombination erziele eine Brechleistung, die selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht wird.

"Wir wollten eine Maschine entwickeln, die nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst langlebig ist", betont Kallmeyer. "Daher haben wir besonderen Wert auf robuste und wartungsfreundliche Komponenten gelegt." Darunter beispielsweise die Austragsrinne, die das Hauptband schützt und die Lebensdauer der Maschine verlängert. Zusätzlich für Recyclinganwendungen integriert: ein 4,5 x 1,5 m großes Doppeldecker-Nachsieb, das mit einer Rückführung und einem Windsichter zur Leichtstoffentfrachtung ausgestattet ist. Dies soll den F12 besonders vielseitig und ideal für unterschiedlichste Einsatzbereiche machen.

Neben der neuartigen Technik bietet der F12 flexible Antriebskonzepte, um verschiedenen Einsatzszenarien gerecht zu werden, so der Hersteller. Kunden können zwischen einem direkt über Keilriemen angetriebenen Modell, einer diesel-elektrischen Hybridvariante oder einer vollelektrischen Plug-in-Version wählen. "Nachhaltigkeit ist für uns ein zentraler Aspekt und längst in der Branche angekommen", erklärt Kallmeyer. "Mit der vollelektrischen Variante des F12 bieten wir eine umweltfreundliche Lösung, die nicht nur Betriebskosten reduziert, sondern auch den Anforderungen an CO2-Reduktion gerecht wird."

Erstmals präsentierte Mesda das Modell F12 Ende November auf der bauma Shanghai – mit großem Erfolg, wie das Unternehmen betont. Kunden aus Deutschland, Israel und anderen Ländern haben bereits Bestellungen aufgegeben. "Wir sind begeistert von der positiven Resonanz und dem Vertrauen, das uns sowohl deutsche als auch internationale Kunden entgegenbringen", sagt Kallmeyer. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden Produkte an die Hand zu geben, die ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen."