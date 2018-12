Brilon (ABZ). - Vom 14. bis 19. Januar 2019 stellt EGGER auf der Weltleitmesse BAU in München in Halle B5, Stand 339, sein breites Produktportfolio als Komplettanbieter für Holzwerkstoffe aus. Passend zu einem der vier Leitthemen der BAU 2019 – „Digital“ – präsentiert der Holzwerkstoffhersteller nicht nur sein umfassendes Dekorprogramm, Oberflächenstrukturen mit neuesten technologischen Entwicklungen, sondern legt den Fokus auf intelligente Services. Unter dem Messemotto „Smart solutions for you“ verspricht Egger zahlreiche Innovationen sowie inspirierende Neuheiten aus den drei Unternehmensbereichen Möbel und Innenausbau, Fußboden und Bauprodukte.



Auf rund 400 m2 wird es auf der BAU 2019 unter anderem um Planungs- und Visualisierungssoftware, digitale Konfiguratoren, inspirierende Fußbodendekore oder detailgetreue Wand-, Decken- und Dachaufbauten gehen. Der neu gestaltete Egger Messestand wird alle drei Bereiche der Unternehmensgruppe vereinen. Damit beweist Egger sich einmal mehr als Komplettanbieter und bietet über alle Produktbereiche hinweg digitale Lösungen, die für die Messebesucher am Bildschirm erlebbar sind. „Gemeinsam mit unseren Kollektionen geben wir unseren Kunden wertvolle, auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Services als Werkzeug an die Hand. Diese unterstützen sie zielgerichtet in sämtlichen Arbeitsschritten“, so Hubert Höglauer, Leitung Marketing und Produktmanagement Möbel und Innenausbau.



Ann-Kristin Block, Marketingleiterin bei Egger in Deutschland, stimmt zu: „Unsere digitalen Angebote gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Weltleitmesse BAU bietet für uns die perfekte Bühne, um den Besuchern nicht nur unsere unterschiedlichsten Produkte, sondern auch die passenden digitalen Lösungen dafür vorzustellen. Wir möchten Handwerkern, Planern und Architekten ihre tägliche Arbeit so einfach wie möglich machen und sie und ihre Kunden gleichzeitig inspirieren – genauso wie die Messebesucher. Unsere Gäste dürfen sich auf eine tolle Standarchitektur mit einem besonderen Blickfang freuen“.



Mit seinen digitalen Services antwortet der Holzwerkstoffhersteller auf schnelllebige Trends, die zunehmende Sortimentskomplexität und den Wunsch nach Flexibilität, Orientierung und Individualität. Im Rahmen der BAU in München wird den Standbesuchern die Möglichkeit zur Interaktion geboten: „Unsere Welt wird am Bildschirm erlebbar. So erklären sich unsere digitalen Angebote wie von selbst und machen gleichzeitig auch noch Spaß“, verspricht Ann-Kristin Block.



Die Digitalisierung schreitet auch im Bauwesen mit großen Schritten voran. Für alle am Bau beteiligten Unternehmen gilt es, die Chancen der digitalen Entwicklung zu nutzen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch für v als Hersteller von Bauprodukten ist der Schritt vom analogen ins digitale Zeitalter wichtig, um für künftige Projekte neben dem passenden Holzwerkstoff auch digitale Daten für eine höhere Planungsqualität stellen zu können. Ab Januar 2019, mit Start der Messe BAU in München, stehen die bewährten Bauteile des Egger Konstruktionskatalogs in verschiedenen digitalen Datenformaten für die Planung mit BIM- und CAD-Systemen zur Verfügung. Die Daten können bequem von der Egger Website im Kundenportal myEgger heruntergeladen und schnell und einfach in den Planungsprozess integriert werden.



Damit die Verarbeitung der eingeplanten Materialien ebenfalls sorgenfrei vorgenommen werden kann, bietet Egger die Holzbauplatte OSB 4 TOP. Die Platte mit geprüfter Holzbauqualität ist auf Langlebigkeit von Bauvorhaben ausgelegt – für Konstruktionen über Generationen hinweg. Digitale Daten und beste Materialien von Egger schaffen die Voraussetzung dafür, die hohen Anforderungen im Holzbau sicher zu erfüllen.