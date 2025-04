Halle (ABZ). – Eggersmann präsentiert auf der bauma eine neue Zerkleinerungslösung zur Volumenoptimierung: Mit dem äußerst kompakten Eggersmann C 14 Aufsatz-Zerkleinerer will das Unternehmen den Abfalltransport revolutionieren.

Der Eggersmann C 14 Aufsatz-Zerkleinerer kann das Volumen verschiedenster Abfallarten reduzieren, teilt der Hersteller mit. Foto: Eggersmann

Die Standnummer des Maschinenbauers ist FN.1016.12.

Transportfahrten und die mit ihnen einhergehenden CO2-Emissionen sollen möglichst vermieden werden. Entsprechend erfolgt die Zerkleinerung direkt am Ort der Materialentstehung – ganz ohne Zwischenschritte. "Transportkosten und CO2-Reduzierung sind im Recycling wichtige Themen. Vom reinen Gewicht her könnte oft viel mehr in Containern oder Mulden verstaut werden, allerdings führt heterogenes Material bei vielen Abfallarten zu Hohlräumen", erklärt Karlgünter Eggersmann, Geschäftsführer des Unternehmens, die Idee hinter dem neuen Produkt. "Mit dem Eggersmann C 14 wollen wir genau hier ansetzen."

Bei dem Einwellenzerkleinerer handelt es sich laut Hersteller um einen Aufsatz für Container, Mulden und L-Steine.

"Dieses Konzept ist nicht nur für Wertstoffhöfe oder Annahmestellen interessant. Es gibt beispielsweise auch sehr viele Unternehmen, bei denen Industrie- und Gewerbeabfälle bis zum Abtransport gesammelt werden. Auch Lohnunternehmer, Containerdienstleister, Bauunternehmer und GaLa-Bauer können von einer Volumenreduzierung deutlich profitieren", führt Pascal Petermann als Verantwortlicher für den Eggersmann C 14 aus.

"Wir sehen den Eggersmann C 14 daher als preiswerte Lösung zur alltäglichen Zerkleinerung für Jedermann. Anders als andere Eggersmann-Maschinen ist er daher nicht speziell für die hohen Mengenanforderungen der professionellen Zerkleinerung in der Recyclingbranche konzipiert. Dies spiegelt sich auch im besonders einfachen Bedienkonzept wider."

Der Eggersmann C 14 ist für die universelle Vorzerkleinerung gedacht und reduziert effektiv von Altholz über Reifen, Wurzeln und Gipsplatten bis hin zu Grünschnitt das Volumen verschiedenster Abfallarten, verspricht das Unternehmen. Selbst Steine und Beton (ohne Bewehrungen) könne der Eggersmann C 14 brechen.

"Als Bauunternehmer denke ich hierbei direkt an die praktischen Einsatzmöglichkeiten bei Renovierungen und Sanierungen. Fußböden, Deckenverkleidungen, Isolierungen – es fallen schon so viele nicht mineralische Bauabfälle an, die nun einfach von den Kollegen auf dem Bau selbst zerkleinert werden können", ergänzt Eggersmann.

Der Eggersmann C 14 bietet nicht nur Flexibilität im Material, sondern auch im Transport, sagt der Hersteller. Die Maschine ist nach eigenen Angaben so kompakt und robust, dass sie einfach in einer leeren Mulde oder auf einem Anhänger mitgenommen werden kann. Die zwei Tragarme auf jeder Seite lassen sich dazu bequem einklappen. Außerdem sind auch alle vier Arme breitenverstellbar und verfügen über eine Universalbefestigung mit Rollen, was eine individuelle Positionierung über Mulden oder Containern ermöglicht.

Dementsprechend kann der Eggersmann C 14 je nach Füllstand genau passend ausgerichtet werden. Die Platzierung erfolgt mit einem Radlader, Kran oder Gabelstapler.

Die Beschickung kann ebenfalls mittels Radlader oder Kran vorgenommen werden, allerdings ist auch eine Materialaufgabe per Hand möglich. Dazu bedarf es lediglich einer ausreichend hohen Plattform, informiert Eggersmann. Das gesamte Konzept ist zum Patent angemeldet, teilt das Unternehmen darüber hinaus mit.