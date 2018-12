Duisburg (ABZ). – fermacell wurde kürzlich als eine von Deutschlands besten Baustoffmarken ausgezeichnet. Deutschland Test hat dazu Produkte und Marken aus mehr als 200 Branchen nach wissenschaftlichen Methoden in einem zweistufigen Verfahren untersucht.



„Wir bedanken uns bei allen Kunden und Geschäftspartnern für dieses große Vertrauen“, sagt Tobias Bennerscheidt, Director Marketing & Segments bei Fermacell. Die Auszeichnung habe das Unternehmen mit viel Freude, aber auch mit Stolz erfüllt. „Für uns ist dies jedoch nicht nur eine Anerkennung unserer Leistungen in der Vergangenheit, sondern vielmehr eine Verpflichtung für die Zukunft, um weiterhin kontinuierlich an der Entwicklung von neuen Lösungen für unsere Kunden zu arbeiten“.



Um festzustellen, welche Anbieter aus den Bereichen Alltag, Beruf, Freizeit und Technik in mehr als 200 Branchen Spitzenklasse sind, hat Deutschland Test gemeinsam mit dem Wirtschaftsmagazin Focus Money und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in einer breit angelegten Studie rund 20000 Marken bzw. Unternehmen nach wissenschaftlichen Methoden untersucht. Auf den Prüfstand kamen dabei nicht nur deutsche Gesellschaften, sondern auch ausländische Unternehmen, die ein aktives Geschäft in Deutschland betreiben oder hierzulande einen Sitz haben.



fermacell ist seit Anfang des Jahres eine Marke der James Hardie Gruppe und gehört damit zu dem 1880 in Australien gegründeten Baustoff-Konzern James Hardie, der als erstes Unternehmen die Faserzement-Technologie entwickelte. Der Konzern, der zu den weltweit führenden Unternehmen für Faserzementtechnologie zählt, will mit seiner europäischen Tochter sein Europa-Geschäft mit high performance building boards für Innenanwendungen und Fassaden weiter ausbauen und mit den Marken JamesHardie, fermacell und Aestuver nachhaltig wachsen.