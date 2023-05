Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden bundesweit 35,8 Prozent weniger neue Ein- und Zweifamilienhäuser genehmigt. Für Januar und Februar zusammen entsprachen 10 646 neugenehmigte Häuser einem Minus von insgesamt 32,6 Prozent. Holz-Fertighäuser litten laut BDF etwas weniger unter dem Einbruch. Für Ein- und Zweifamilienhäuser in Holz-Fertigbauweise betrug das Minus in den ersten beiden Monaten des Jahres 23,9 Prozent. Auch wenn der Marktanteil der Fertighausbauer somit auf 25,6 Prozent stieg, tröstet dies die Unternehmen nur wenig: "Unsere Unternehmen sind zwar größtenteils noch bis Mitte nächsten Jahres ausgelastet, doch ist auch bei uns seit Monaten ein mehr als starker Rückgang bei neuen Aufträgen zu verzeichnen", so Verbandspräsident Mathias Schäfer. Es drohe in der gesamten Bauwirtschaft der Verlust Tausender von Arbeitsplätzen, im gesamten Wohnungsbereich könnten weder die Ziele beim dringenden Bau neuer Häuser und Wohnungen, noch die ebenso erforderlichen Klimaschutzziele erreicht werden.

