Als Hersteller von Spezialachsen und -Fahrwerksystemen bringt das Familienunternehmen BPW nach eigener Aussage die spektakulärsten Ingenieurleistungen der Nutzfahrzeugindustrie ins Rollen: Auf bis zu hunderten von Achsen transportieren sie Windradflügel, Brückenbauteile, vorgefertigte Module von Industrieanlagen und selbst Passagierschiffe von A nach B. Der Markt für Spezialfahrzeuge wächst, der Boom der Windkraft, die Erneuerung von Straßen, Brücken und Autobahnen und der Trend zu vormontierten Bauteilen sorgen dafür, dass die Auftragsbücher der Fahrzeugindustrie selbst in Krisenzeiten gut gefüllt sind.

Doch wie kommt es, dass heute immer mehr, immer größere und schwerere Güter über die Straßen bewegt werden – selbst Dinge, die lange Zeit als untransportierbar galten? Das erklärt BPW jetzt auf einer neuen, eigenständigen Website: spezialachsen.bpw.de.

Vielfalt der Spezialfahrzeuge

Erstmals gestartet zur bauma im Oktober 2022, vermittelt BPW auf der Seite die ganze Vielfalt der Spezialfahrzeuge – und der technischen Lösungen, die sie mobil machen.

Zu jedem Fahrzeugtyp vom Tieflader über Modultransporter oder Plateau-Auflieger bis zu Lösungen für den Garten- und Landschaftsbau zeigt BPW, welche Achsen und Fahrwerkstechnologien heute möglich sind.

Zugleich wird dargestellt, wie Schritt für Schritt eine maßgeschneiderte Fahrwerkslösung gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller entwickelt wird. Spannende Beispiele aus der Praxis werden laufend ergänzt und machen die großen Leistungen der Branche anschaulich:

Bildreportagen, etwa über den Transport einer 70 Jahre alte Rosskastanie in den Niederlanden auf einem sechsachsigen Modulfahrzeug oder von zwei 124 m langen Passagierschiffen auf 200 Spezialachslinien mit 1600 Rädern in der Türkei, verbinden Informations- mit Unterhaltungswert.

Aushängeschild deutscher Ingenieurkunst

Peter Lindner, Director Sales Customised Solutions bei BPW erläutert: "Der Spezialfahrzeugbau ist ein Aushängeschild deutscher Ingenieurkunst, dem in der Öffentlichkeit mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Wir möchten mit der neuen Website spezialachsen.bpw.de unseren Kunden, Partnern, Mitarbeitern und den Medien die Faszination und Leistungsstärke unserer Branche vermitteln. Gleichzeitig verlängern wir unsere Messepräsentation auf der bauma in München ganzjährig ins Internet. Durch aktuelle Reportagen über spektakuläre Transporte halten wir unsere Website laufend up to date; Es lohnt sich, immer wieder mal reinzuschauen."