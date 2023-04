Wetzlar/Saarwellingen (ABZ). – Die auf den Handel und die Vermietung von Baumaschinen und -geräten spezialisierte Wortmann Baumaschinen GmbH geht im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung mehrheitlich an die Thelen Holding GmbH über, eine deutschlandweit agierende Unternehmensgruppe im Bereich der Immobilienwirtschaft. Verkäufer der Anteile ist der bisherige Alleingesellschafter und Gründer Manfred Wortmann.

Wortmann wurde 2004 mit Hauptsitz in Saarwellingen/Saarland gegründet und agiert seither als Fachbetrieb für den Handel und die Vermietung von Baumaschinen und -geräten. Mit seinen drei Geschäftsbereichen – dem Verkauf von Neumaschinen, der Vermietung von Baumaschinen sowie dem An- und Verkauf gebrauchter Baumaschinen – bietet das Unternehmen seinen Kunden laut eigener Aussage ein breit diversifiziertes Produktportfolio internationaler Hersteller.



Der Fokus liegt dabei insbesondere auf Baumaschinen mit einem Einsatzgewicht von 1 bis 90 Tonnen. Darunter fallen neben verschiedenen Baggerausführungen auch Rad-, Schwenk- und Teleskoplader. Zudem wird das Produktportfolio mit Service- und Reparaturleistungen in der unternehmenseigenen Werkstatt sowie der Beschaffung von Ersatzteilen komplementiert. Das Unternehmen beschäftigt an seinen zwei Standorten aktuell 22 Mitarbeitende. Das Unternehmen geht nun im Rahmen der Nachfolgeregelung an die Thelen Holding GmbH und soll innerhalb der Gruppe zukünftig den Geschäftszweig Baumaschinen signifikant ausbauen. Bezüglich des Kaufpreises wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Thelen-Gruppe wurde 1988 bei Bamberg/Bayern gegründet und agiert heute von ihrem Hauptsitz in Essen sowie 15 weiteren Standorten als deutschlandweiter Spezialist für Immobilienwirtschaft. Aktuell beschäftigt die Gruppe unternehmensweit 5600 Mitarbeitende.