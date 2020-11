Digitale Workflows halten auf Baustellen zunehmend Einzug. Stadtgrün Ruhr behält mit seinem neuen Hitachi-ZX135US-6 Baufortschritte jederzeit millimetergenau im Auge. Die Leica-3D-Steuerung mit GNSS-Technologie überträgt die vorgebenen Daten direkt auf die Maschine. Die Kiesel GmbH lieferte den zukunftsweisend ausgerüsteten Bagger an den Essener Landschaftsbau-Meisterbetrieb.

Duisburg (ABZ). – Der multifunktionale Raupenbagger Hitachi ZX135US-6 mit Kurzheck, 14,8 t Betriebsgewicht und geringen Emissionen war genau die richtige Lösung für einen innerstädtischen Einsatz der Stadtgrün Ruhr GmbH in Duisburg – unter anderem durch das Schnellwechselsystem OilQuick OQ65 und eineinnovative 3D-Steuerung.



"Dominik, wenn was ist, rufst du mich an", sagt Gerd Sparfeld, Kiesel-Außendienst, beim Verlassen der Baustelle. "Alles klar, wie immer", erwidert der Maschinist und setzt mit "seinem" Hitachi-Raupenbagger die Planierung entlang des Gebäudes auf der Baustelle Reiserweg in Duisburg fort.



Er beobachtet aufmerksam die Daten am Monitor, die in Echtzeit belegen, ob er die vorgesehenen Arbeitsabläufe millimetergenau ausführt. "Ja, mit der 3D-Steuerung und der Satelliten-Kommunikation ist die Arbeit eine echte Freude", verrät Baggerfahrer Dominik Zischler, während er dank OilQuick-OQ65-Schnellwechsler ohne lange Unterbrechung den Planschild durch eine Rolle ersetzt.



Der 33-jährige gelernte Landschaftsgärtner arbeitet seit zwei Jahren bei der Stadtgrün Ruhr GmbH mit Sitz in Essen und hat sich – wie auch sein Kollege Marvin Krannich – mit Begeisterung auf die fortschreitende Digitalisierung der Baumaschinen eingestellt.



Technik: Intelligente Maschinen

Die enge Kooperation zwischen dem Landschaftsbau-Meisterbetrieb Stadtgrün Ruhr und dem Systempartner Kiesel ist noch recht jung, aber sehr intensiv.



"Was mit der Suche nach einem Baumstumpfbohrer für unseren Bagger begann, hat sich zu einer strategischen Partnerschaft entwickelt", erklärt Geschäftsführer Dirk Kolacek und fügt hinzu: "Heute begleiten uns die Kiesel-Spezialisten auf Schritt und Tritt auf dem Weg in die Zukunft."



So kam es, dass Dirk Kolacek und seine Maschinisten gemeinsam mit dem Vertriebsspezialisten von Kiesel Gerd Sparfeld das Coreum in Stockstadt am Rhein besuchten und dort den Hitachi ZX135US-6 als passende Konfiguration für den facettenreichen Aufgabenbereich des Unternehmens entdeckten.