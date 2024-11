Schwabmünchen (ABZ). – Die richtige Arbeitsbekleidung ist gerade bei wechselhaften Temperaturen nicht nur unabdingbar, sondern kann auch für den entscheidenden Unterschied bei der Performance sorgen. Das Schöffel PRO Lagen-System für optimales Körperklima und Anpassungsfähigkeit an wechselnde Bedingungen, bietet laut Hersteller die optimale Performance-Unterstützung an jedem Arbeitstag zu jeder Zeit.

Schöffel PRO Schutzschild Polar Jacke und Hose für Extremkälte. Bei Arbeitseinsätzen im Winter am Berg oder in kalten Regionen - Schöffel PRO bietet nach eigenen Angaben die perfekte Arbeitsbekleidung für höchste Ansprüche. Foto: Schöffel pro

Das Schöffel PRO Lagen-System mit individuell aufeinander abgestimmten Funktionsbekleidungsschichten, bestehend aus Basisschicht (Base Layer), Wärmeschicht (Insulation) und Wetterschutzschicht (Shell), biete flexible Möglichkeiten, um auf unterschiedliche Bedingungen im Innen- und Außenbereich schnell reagieren zu können und das Schwitzen oder Frieren im Arbeitsalltag zu verhindern.

"Geboren in der Natur. Geschaffen für die Arbeit. Mit unserem Know-how aus 50 Jahren Erfahrung in der Outdoorbranche und mit Bekleidung, die den Widrigkeiten der Natur trotzt, haben wir das Lagensystem seit Jahrzehnten in der Funktionsbekleidung bei Schöffel im Ski, Outdoor und Bikesport erprobt und perfektioniert. Wir freuen uns, diese Expertise nun für unsere Workwear nutzen zu können. Das Schöffel PRO Lagen-System sorgt für beste Performance, indem der Träger für jedes Wetter perfekt gerüstet ist", sagt Thomas Bräutigam, Geschäftsführer Schöffel PRO GmbH.

Um erfolgreich Temperaturschwankungen entgegenzutreten, empfiehlt Schöffel PRO die Kombination aus der Wetterschutzjacke "Schutzschild" und der warmen, sportlichen und bequemen Powerstretch-Jacke "Einheizer ZipIn". Die nach EN 343 Klasse 4/4 zertifizierte High-End Wetterschutzjacke ist nach Unternehmensangaben durch Venturi-Membran robust, wasserdicht und höchst atmungsaktiv. Dank 20.000 mm Wassersäule, verklebten Nähten und verstellbaren Armbündchen hält die 2-Lagen-Jacke absolut trocken.

Die "Einheizer ZipIn" ist eine warme, sportliche und bequeme Powerstretch-Jacke, die dank 4-Wege-Stretch-Fleece jede Bewegung unterstützt und optimale Wärmeleistung und Trocknung bietet.

"In meiner aktiven Zeit habe ich täglich etwa fünf bis sechs Stunden trainiert. Als Handwerker arbeitet man täglich acht Stunden und mehr. Mich unterstützt damals, wie heute das Schöffel Lagensystem. Mit Schöffel PRO kann nun auch das Handwerk davon profitieren", ergänzt Benni Raich, ehemaliger Skirennläufer, Weltmeister & Olympiasieger.

Das langjährige Know-how von Schöffel spiegele sich auch in der Workwear-Produktneuheit von Schöffel PRO für den kommenden Winter wider. Für Arbeiten in Extremkälte lanciert Schöffel PRO das Winterjackenmodell "Schutzschild Polar".

Für diese High-End Winterarbeitsjacke wurden robuste Materialien mit verlässlichem Wetter- sowie Kälteschutz und durchdachten Taschenlösungen kombiniert, um härtesten Arbeitsbedingungen standzuhalten und den Träger und die Trägerin bestmöglich zu unterstützen, informiert das Unternehmen.

So ist der Name "Schutzschild Polar" auch Programm: Die Varianten der "Schutzschild Polar"-Jacke und der "Schutzschild Polar"-Hose mit 170 g/m² Wattierung sind zusammen zertifiziert nach EN 342 Kälteschutz und EN 343 Regenschutz. Die High-End Winterjacke mit Venturi Membran ist robust, wasserdicht und höchst atmungsaktiv. Dank20.000 mm Wassersäule und verklebten Nähten soll die 2-Lagen Jacke absolut trocken halten.

Der 4-Wege-Stretch und eine zweifach verstellbare, Skihelm-kompatible Kapuze ermöglichen einen optimalen Tragekomfort. Das Hosenmodell "Schutzschild Polar" verbindet modernste Schnittführung und robuste Stoffe mit der Schöffel-DNA. Entwickelt wurde die Hose in Zusammenarbeit mit Bergbahn-Mitarbeitern für den Einsatz unter extremen Bedingungen, heißt es.