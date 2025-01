V olvo CE startet mit großer Zuversicht in das Jahr 2025, das nahtlos an das äußerst erfolgreiche Jahr 2024 anknüpft. Diese beiden Jahre markieren eine historische Phase für das Unternehmen, denn nie zuvor wurden so viele Produkte eingeführt und neue Technologien präsentiert wie in diesem Zeitraum. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Transformation und Nachhaltigkeit setzt Volvo CE neue Maßstäbe in der Bauindustrie – und die bauma 2025 wird dabei der absolute Höhepunkt.

Mit der bauma rückt Deutschland als Schlüsselmarkt noch stärker in den Fokus. Erstmals kooperiert Volvo CE eng mit den Handelspartnern Robert Aebi und Swecon Baumaschinen, um die beeindruckende Vielfalt an Produkten und Lösungen gemeinsam zu präsentieren. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie Volvo CE seine Kunden bei der Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft unterstützt.

Die Bauma ist jedoch weit mehr als eine Produktschau: Kunden und Interessierte können sich auf ganzheitliche Lösungen freuen, die eine effizientere und nachhaltigere Bauwirtschaft ermöglichen.

Diese Transformation ist nicht nur das zentrale Thema der Messe, sondern auch der Kern der strategischen Ausrichtung von Volvo CE. Die Bauma ist nicht nur eine Messe, sondern ein Schaufenster für die Zukunft der Branche, und Volvo CE ist stolz darauf, als Vorreiter diese Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Die Jahre 2024 und 2025 stehen für Volvo CE im Zeichen des Fortschritts. Mit der vollständigen Einführung einer neuen Baggergeneration -acht Modelle, vom ECR145 bis zum EC500- und der bevorstehenden Markteinführung innovativer Dumper-Modelle wird das Portfolio weiter ausgebaut. Diese neuen Bagger zeichnen sich durch ein fortschrittliches elektrohydraulisches System, intelligente Technologien und eine optimierte Mensch-Maschine-Schnittstelle aus. Sie sind auf maximale Kraftstoffeffizienz, Produktivität, Sicherheit und niedrige Gesamtbetriebskosten ausgelegt.

Im November 2024 präsentierte Volvo CE zudem die neuesten Abbruchmaschinen, darunter die EC400 High Reach und EC500 High Reach, die eine um 15 Prozent verbesserte Kraftstoffeffizienz sowie optimierte Wartung und Steuerung bieten. Ergänzt wird das Angebot durch die EC300 Straight Boom und EC400 Straight Boom, die dank eines geraden Auslegers eine größere Reichweite und Stabilität bei Abbrucharbeiten gewährleisten.

Unser Ziel ist es, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um dies zu verwirklichen, verfolgt Volvo CE einen dreistufigen Ansatz, der auf batterieelektrischen, brennstoffzellenelektrischen und alternativen Kraftstoffen basiert. Mit dieser strategischen Vielfalt bietet Volvo CE maßgeschneiderte Lösungen, die den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht werden. Gleichzeitig schaffen wir somit eine solide Grundlage für eine nachhaltige und zukunftssichere Bauwirtschaft, die auf Innovation und Umweltverantwortung setzt.

Neben den Produktneuheiten unterstreichen umfangreiche Investitionen in Produktionsstätten wie in Arvika/Schweden für elektrische Radlader und in Changwon/Korea für elektrische Bagger die langfristige Vision von Volvo CE. Auch der deutsche Standort in Konz spielt eine zentrale Rolle in dieser Transformation. Mit der erfolgreichen Einführung der elektrischen Modelle L20 und L25 hat Konz bewiesen, dass es eine Vorreiterrolle in der Branche einnimmt – und das wird auch 2025 so bleiben. Diese Standorte sind Schlüsselzentren für die Elektrifizierung und verdeutlichen das klare Engagement von Volvo CE für eine nachhaltige Zukunft.

Nach unserem Flaggschiff-Event "Volvo Days 2024" in Schweden setzt die Bauma 2025 das nächste Kapitel dieser Erfolgsgeschichte fort. Mit gezielten Investitionen und einem klaren Fokus auf die Kundenbedürfnisse wird Volvo CE auch weiterhin eine zentrale Rolle in der Transformation der Branche übernehmen.

Die kommenden Jahre markieren eine Phase des Wandels und Wachstums. Volvo CE wird die Bauindustrie weiterhin mit neuen Technologien und Lösungen prägen. Gemeinsam mit Partnern und Kunden gestaltet das Unternehmen die Zukunft der Branche – nachhaltig, innovativ und immer einen Schritt voraus.