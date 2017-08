Starker Halt und leichte Verarbeitung gegeben

Wächtersbach (ABZ). – Er steht für pure Klebekraft: der Montagekleber Wolfinator, das Multitalent für sichere Verklebungen auf dem Dach. Und weil er bei Dachdecker-, Klempner- und Spenglerarbeiten universell einsetzbar ist, gehört er seit vielen Jahren zum Standardwerkzeug der Dachprofis. Den Wolfinator, bislang nur in Grau erhältlich, gibt es jetzt auch in Transparent – die beste Lösung für optisch sensible Klebebereiche. Der kraftvolle Montagekleber ist im Bau universell einsetzbar, aufsaugenden und nichtsaugenden Untergründen (auch ohne Primer), auf Holz, Metall, Keramik, Stein, Beton, Glas, Styropor und lackierten Oberflächen, auch auf gering feuchten Oberflächen, im Innen- wie im Außenbereich. Und damit für viele Anwendungen am Dach: z. B. zum einfachen Herstellen verdeckter Befestigungen, zur Montage von Kappleisten, zur Klebung von Mauerwerks- und Attikaabdeckungen, von Wolfin Verbundblechen im Bereich von Trauf-, Wand- oder Lichtkuppelanschlüssen, auch von Wolfin Verbundblechen (metallseitig) untereinander, zur oberseitigen Versiegelung von An- und Abschlussprofilen oder als Montagehilfe im Steildach. Und weil er einer für fast alle Anwendungen ist, sind auch alle für den einen Klebstoff: Dachdecker, Zimmerer, Klempner, Spengler und andere Dachprofis. Trotz der Vielseitigkeit lässt sich der Wolfinator dennoch ganz schnell und einfach verarbeiten: mit einer Handpistole – präzise und sauber.

Die Verarbeiter haben eine Menge guter Gründe den Kleber zu benutzen:



hohe Anfangshaftung auf vielen Untergründen

sehr hohe Endfestigkeit

kein Primer erforderlich

ohne Lösungsmittel

für Innen- und Außenanwendungen

im Dachbereich auch als Dichtstoff verwendbar

grau und transparent lieferbar

gute Spaltüberbrückung

witterungs- und alterungsbeständig

überstreich- und überschleifbar.

Der Wolfinator Montagekleber ist ein spritzbarer, durch Luftfeuchtigkeit härtender 1-Komponenten-Klebstoff, auf Basis eines Spezialpolymers für den Einsatz ohne Primer. Durch Erhöhung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann die Vernetzung und Hautbildung beschleunigt werden. Der Wolfinator wird in einer Düsenkartusche mit 300 ml angeboten. Erhältlich ist er nun auch in transparenter Variante.