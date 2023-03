Schlüsselfeld (ABZ). – In vielen Städten und Gemeinden sind Bauplätze Mangelware. Neuer Wohnraum lässt sich aber auch mit einem zusätzlichen Stockwerk schaffen.

Mit speziellen Betonfertigdecken geht das Aufstocken nach Unternehmensangaben schnell und einfach. Die vorgefertigten Deckenplatten werden trocken verbaut und sind sofort begehbar. Foto: Dennert Baustoffwelt

"Da ist bei vielen Häusern Luft nach oben", sagt Christof Wirth, Prokurist bei der Dennert Baustoffwelt. Sein Tipp lautet: Mit speziellen Betonfertigdecken geht das Aufstocken schneller und einfacher als mit Halbfertigteildecken, die mit einer zusätzlichen Ortbetonschicht ergänzt und bis zur Tragfähigkeit etwa vier Wochen von unten gestützt werden müssen.



Als Beispiel nennt der Betonfertigteil-Spezialist aus dem oberfränkischen Schlüsselfeld die DX-Fertigdecke. Während Halbfertigteildecken es auf etwa 550 kg/m² bringen, wiegt die DX-Decke nur 330 kg/m². Denn sie hat nur eine Stärke von 20 oder 24 cm und verfügt über ein System aus Hohlkammern, die sich als Versorgungs- und Kabelkanäle nutzen lassen. Das geringe Gewicht der Decke entlastet das vorhandene Mauerwerk deutlich.

Ein weiterer entscheidender Vorteil – gerade bei der Aufstockung von Häusern – ist die schnelle Montage. Jede Deckenplatte wird zu 100 % in der Fabrik vorgefertigt, kann am Haus trocken und weitestgehend ohne Unterstützung verbaut werden und ist sofort begehbar. Dennert bewerkstelligt die Montage mit eigenen Teams innerhalb weniger Stunden. So lässt sich der Ablauf verlässlich planen, der Baukörper wird zügig geschlossen, Regen hat keine Chance einzudringen.

Bei Halbfertigteildecken sind Arbeits-, Zeit- und Materialaufwand vor Ort dagegen deutlich höher. Denn diese Gitter-Trägerdecke wird erst nach der Montage mit einer Bewehrung versehen und mit Beton übergossen. Sie ist daher erst nach etwa zwei Tagen begehbar und muss von unten etwa vier Wochen lang gestützt werden, bis sie tragfähig genug ist.

Auch beim abschließenden Ringanker- und Fugenverguss ist die DX-Decke von Dennert leichter zu handhaben: Sie kommt etwa einem Zehntel der Betonmenge aus, die bei Halbfertigteildecken nötig sind.

Durch ihr Hohlkammer-System eröffnen DX-Decken noch zusätzliche Optionen: Ausgestattet mit einem Rohrsystem, in dem Wasser zirkuliert, können diese Zimmerdecken die Wohnung darunter heizen. Mit einem hohen Anteil an Wärmestrahlung sorgen sie für eine behagliche Wärme ohne Staub aufzuwirbeln. Mit kaltem Wasser gefüllt, fungieren sie im Sommer als sanfte Raumkühlung.

Mit DX-Decken lassen sich Ein- und Zweifamilienhäuser aufstocken, aber auch Flachdach-Garagen oder Einkaufsmärkte können zum Baugrund werden. Auch im Objektbau sind Aufstockungen möglich.