Bodenplattendämmung sorgt für warme Füße

Steinhagen (ABZ). – Wer heutzutage neu baut, der weiß: Am Thema Energieeffizienz und somit an einer hochwertigen Wärmedämmung führt kein Weg vorbei. Während das Vermeiden der Energieverluste über Fassade und Dach selbstverständlich geworden ist, wird hingegen häufig noch auf einen Wärmeschutz unter der Bodenplatte des Neubaus verzichtet – ein Versäumnis, das nachträglich nicht mehr zu beheben ist. Ohne Wärmeschutz zum Erdreich kann jedoch viel Wärme verloren gehen. Deshalb sollte eine Bodenplattendämmung stets in die Bauplanung einbezogen werden: Sie sorgt buchstäblich für warme Füße im Neubau. Die Dämmung "von unten" erfüllt gleich mehrere Zwecke auf einmal: Sie verhindert Wärmeverluste, spart somit nachhaltig Energie und bares Geld und schützt obendrein die Bausubstanz. Mit Jackodur Atlas erfolgen Dämmung und Schalung der Bodenplatte des Hauses dabei in einem Schritt. Die exakt vorgefertigten Elemente aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) werden auf der Baustelle einfach gemäß Verlegeplan ineinandergesteckt. Das einfach zu handhabende Jackodur Atlas System vermeidet somit zuverlässig Fehler bei der Verarbeitung.



Mit dem cleveren Stecksystem entsteht zunächst in kurzer Zeit ein Rahmen, der die Form der Bodenplatte vorgibt. In diesen Rahmen werden dann die Dämmplatten in der Fläche eingelegt. Die seitlich eingesteckten Schalungselemente, die der Höhe der Betonplatte entsprechen, sorgen für den notwendigen seitlichen Halt und dienen gleichzeitig als Schalung. Jackodur Atlas ermöglicht auf diese Weise eine sichere, wärmebrückenfreie Bodenplattendämmung für alle Gebäudetypen.



Durch die Wahl der Dämmstoffdicke sind Dämmwerte gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) bis hin zum Passivhausstandard möglich – für zukunftsfähige Gebäude vom Wohnhaus über Büroräume bis hin zu öffentlichen Einrichtungen wie Kindergären und Schulen. Längst nicht jedes Dämmmaterial ist für jeden Zweck geeignet. XPS zählt zu den gängigen Baustoffen für eine wirksame Dämmung ohne Wärmebrücken unter der Bodenplatte: Das Material ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit, druckstabil und verrottungsfrei – die passende Wahl für die Verlegung unter dem Fundament. Mit dem Jackodur Atlas Dämm- und Schalungssystem ist als weiterer Vorteil zudem die besonders einfache und zeitsparende Verlegung sichergestellt.