Zweibrücken (ABZ). – Das Unternehmen Sarens treibt die Erneuerung seiner Flotte voran und hat bei Tadano im Zuge dessen ein großes Paket von All-Terrain-Kranen bestellt. Diese sind den Verantwortlichen zufolge für verschiedene europäische Tochtergesellschaften in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Polen und in Großbritannien bestimmt – ebenso sollen einige Maschinen die Reise nach Australien antreten. Im Einzelnen umfasst die Sarens-Bestellung jeweils sechs Tadano-Krane der Baureihen AC 3.055-1, AC 4.080-1 und AC 5.130-1, drei AC 4.100-4L, einen AC 5.160-1, einen AC 5.220L-1 und einen AC 5.250-1. Ergänzt wird das Paket darüber hinaus durch sechs E-Packs für die Modelle AC 3.055-1 und AC 4.080-1.

Die Freude darüber war Giuseppe Pompeo, Key Account Manager für Tadano Europe, bei der Vertrags-Unterzeichnung anzusehen: "Wir betrachten diesen Großauftrag von Sarens nicht nur als großen Vertrauensbeweis in die Qualität unserer Produkte, sondern noch mehr als Bestätigung unserer Unternehmensstrategie und unseres Integrations-Prozesses 'OneTadano'", betont er.

Auch Sarens ist zufrieden: "Wir haben uns für die All-Terrain-Krane von Tadano entschieden, weil sie für uns einfach der Maßstab in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit in vielen Bereichen ihrer jeweiligen Klasse sind", erklärt Jan L. Sarens, Group Equipment Trade Manager bei Sarens. "Zudem bekräftigen wir mit der Bestellung der sechs E-Packs zum einen unser Bekenntnis zur Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks und zum anderen stärken wir damit unsere zahlreichen Initiativen zur Verbesserung der Umwelt- und Klimaverträglichkeit unserer Kranflotte. Denn die E-Packs passen perfekt in unsere Strategie eines grünen Kranbetriebs. Sie werden unsere Bemühungen und natürlich auch die unserer Kunden für einen nachhaltigen Kranbetrieb einen großen Schritt nach vorne bringen."