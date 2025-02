Die Technologie soll die Kreativität und Produktivität in den Bereichen Architektur, Ingenieur- und Bauwesen sowie dem Management und Betrieb von Gebäuden deutlich weiterentwickeln. Er bietet Werkzeuge zur Vereinfachung komplexer Aufgaben und ermöglicht es Fachleuten, sich stärker auf innovatives Design und eine effiziente Projektausführung zu konzentrieren, informiert das Unternehmen.

Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group, betont: "Unser Ziel ist es, Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer und Gebäudemanager mit den nötigen Tools auszustatten, die ihre Fachkompetenz erweitern. Wir sind überzeugt, dass die Kombination von menschlicher mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz neue Maßstäbe setzen kann. Mit der Einführung eines KI-Layers in unsere marktführenden Produkte möchten wir neue Möglichkeiten schaffen und die Effizienz der Arbeitsabläufe grundlegend verbessern."

Der Artificial Intelligence Layer der Nemetschek Group verwendet sichere Cloud-Technologien, um Nutzer effizient zu unterstützen – von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Anfragen. Indem KI die Nutzer-Anfragen schnell verarbeitet und präzise Antworten liefert, unterstützt sie eine breite Palette an Anwendungsfällen, von der Design-Idee bis zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben. Dieser modulare KI-Layer (AI Layer) kann natürliche Sprache verstehen, um schnelle und genaue Antworten zu liefern, und verändert die Art und Weise, wie Anwenderinnen und Anwender mit den Produkten der Nemetschek Group interagieren, grundlegend.

Der KI-Layer integriert und erweitert nahtlos eine Vielzahl von Funktionen: Intelligente Automatisierung steht im Mittelpunkt, mit der automatischen Ausführung von Aufgaben, adaptivem Projektmanagement und einer intuitiven, sprachlichen Interaktion. So werden selbst die komplexesten Arbeitsabläufe vereinfacht.

Zudem verbessert die KI durch datengestützte Einblicke die Entscheidungsfindung und unterstützt Designprozesse, indem sie Designiterationen, Mustergestaltung und Szenario-Simulationen vereinfacht, die Projektergebnisse werden dadurch innovativer und kreativer. Diese Funktionen tragen letztlich zu einer besseren Planung und Umsetzung bei – für einen nachhaltigeren Bauprozess und eine bessere gebaute Welt. Ein Hauptaugenmerk wird auf dem Nutzererlebnis liegen, um die Interaktionen intuitiver und effizienter zu gestalten. Der modulare Aufbau der KI-Ebene umfasst zudem Werkzeuge für die Zusammenarbeit, die eine effektivere Kommunikation zwischen allen Beteiligten im Bauprozess ermöglichen.

Julian Geiger, VP Head of AI Product & Transformation, Nemetschek Group: "Wir freuen uns, den KI-gestützten Layer einzuführen, der in alle unsere Marken und Produkte integriert wird und unserem gesamten Ökosystem ein neues Maß an Intelligenz und Automatisierung verleiht. Unser Ziel ist klar: Wir wollen Kreativität noch kreativer und Produktivität noch produktiver machen. Durch die Integration von KI in unsere Lösungen ermöglichen wir effizientere Arbeitsabläufe, präzisere Entscheidungen und personalisierte Erlebnisse, die es Fachleuten erlauben, ihre beste Arbeit zu leisten." Die Vision von Nemetschek im Bereich der ethischen und vertrauensvollen KI legt besonderen Wert auf Transparenz, Datenschutz und Verlässlichkeit. KI-Entscheidungen sollen für den Nutzer nachvollziehbar sein und mit verständlichen Erklärungen einhergehen. Strenge Datenschutzmaßnahmen, einschließlich der Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer und der Anonymisierung von Daten, werden konsequent umgesetzt. Vor der Implementierung durchlaufen die KI-Modelle umfassende Tests und Validierungen, wobei kritische Bereiche von Menschen überprüft werden. Innerhalb des Unternehmens wird zudem eine klare Verantwortlichkeit definiert. Darüber hinaus unterstützt KI die nachhaltige Entwicklung und das gesellschaftliche Wohl, indem sie den Anwenderinnen und Anwendern hilft, sich an neue Herausforderungen und veränderte Arbeitsanforderungen anzupassen.

"Als führender Softwareanbieter in der AEC/O-Branche setzen wir uns dafür ein, dass unsere KI-Technologien unter ethischen Gesichtspunkten entwickelt werden, wobei Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit im Vordergrund stehen. Wir sind bestrebt, KI-Systeme zu schaffen, die erklärbar und frei von Vorurteilen sind, und fördern die Inklusion aller Nutzerinnen und Nutzern. Datenschutz und Datensicherheit stehen im Zentrum unserer KI-Initiativen, und wir implementieren strenge Sicherheitsvorkehrungen, um sensible Informationen zu schützen", ergänzt Charlie Sheridan, Chief AI and Data Officer bei der Nemetschek Group.